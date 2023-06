La saison EFL 2023/24 approche à grands pas, avec le coup d’envoi de la nouvelle campagne le samedi 5 août.

Southampton, Leeds United et Leicester City entrent tous dans le championnat, tous trois cherchant à rebondir immédiatement et à revenir en Premier League à la première demande.

C’est plus facile à dire qu’à faire, cependant, avec une division solide accueillant Plymouth Argyle, Ipswich Town et Sheffield mercredi en Ligue 1. Dans l’autre sens se trouvent Reading, Blackpool et Wigan.

Leyton Orient, Stevenage, Northampton et Carlisle occupent tous les places laissées vacantes par les relégués Forest Green Rovers, Morecambe, MK Dons et Accrington Stanley en League One. Wrexham et Notts County, quant à eux, s’attendent à de solides campagnes en Ligue 2 après avoir obtenu une promotion de la Ligue nationale.

Mais quand sont publiés les matchs de l’EFL pour la saison 2023/24 ? QuatreQuatreDeux détaille tout ce que vous devez savoir sur l’annonce à venir pour le championnat, la ligue 1 et la ligue 2 ci-dessous.

Quand sont publiés les matchs de l’EFL pour la saison 2023/24?

Les matchs de l’EFL pour la saison 2023/24 seront publiés le jeudi 22 juin à 09h00 BST, avec des dates pour les 1656 matchs que les 72 clubs joueront dans les trois divisions annoncées.

Certaines dates sont susceptibles de changer, les diffuseurs de télévision sélectionnant les rencontres pour une couverture en direct, tandis que la progression d’une équipe dans une compétition de coupe peut également reporter d’autres matchs programmés. La majeure partie des appareils publiés à la date susmentionnée resteront cependant en grande partie les mêmes.

Chaque club publiera son propre calendrier le jeudi 22 juin, l’EFL annonçant également les dates de la finale de la Coupe Carabao – le 25 février – et du trophée EFL – le 7 avril.

Comme d’habitude, Wembley accueillera également les finales des barrages pour le championnat, la Ligue 1 et la Ligue 2, bien que la finale de la Ligue des champions se joue également au stade en 2024 également. Cela signifie que les finales des barrages se dérouleront sur deux week-ends de mai, avec l’événement phare du championnat le dimanche 26 mai.