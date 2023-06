La saison de Premier League 2023/24 approche à grands pas, avec le coup d’envoi de la nouvelle campagne le samedi 12 août.

Les triples vainqueurs de Manchester City défendront leur Premier League pour la troisième saison consécutive et pourraient devenir la première équipe anglaise à remporter quatre titres de haut niveau d’affilée.

Burnley, Sheffield United et Luton Town sont les trois clubs promus qui cherchent également à faire bonne impression en Premier League et seront sans aucun doute impatients de voir contre qui ils commenceront leur campagne respective.

Mais quand sont publiés les matchs de la Premier League pour la saison 2023/24 ? QuatreQuatreDeux détaille tout ce que vous devez savoir ci-dessous.

Quand sont publiés les matchs de la Premier League pour la saison 2023/24 ?

Les rencontres de Premier League pour la saison 2023/24 seront publiées le jeudi 15 juin à 09h00 BST, avec les dates des 380 matchs auxquels les 20 clubs joueront annoncées.

Bien que les dates ne soient que provisoires, en raison du fait que les diffuseurs britanniques sélectionnent les matchs pour la télévision, la progression de la compétition de coupe nationale et les engagements européens ajoutent tous à la possibilité de légers ajustements, la majeure partie des jeux sera correctement détaillée à la date de sortie.

La Premier League a annoncé que la pause de mi-saison reviendrait également pour la saison 2023/24, qui se déroulera du 13 au 20 janvier. Introduite pour la première fois pour 2019/20, la pause de mi-saison n’a été mise en œuvre qu’une seule fois en raison de perturbations au cours des trois dernières saisons, la pandémie de Covid-19 et la Coupe du monde 2022 provoquant une congestion des appareils.

La Coupe d’Afrique des Nations se déroule également du 13 janvier au 11 février, ce qui signifie que la pause de mi-saison garantira que les joueurs en compétition pour leur pays dans le tournoi manqueront moins de matchs pour leur club.

Il n’y aura pas non plus deux tours dans la semaine entre Noël et le Nouvel An à moins de 48 heures l’un de l’autre.

Au total, les matchs se dérouleront sur 34 week-ends, avec trois rondes en milieu de semaine prévues et un lot de rencontres qui se dérouleront pendant un jour férié.

Alors que l’Euro 2024 et la Copa America 2024 débuteront tous deux le vendredi 14 juin l’été prochain, la Premier League a également annoncé qu’elle se terminera le 19 mai afin de permettre aux joueurs des périodes de repos plus adéquates entre la fin de la saison des clubs et les matches internationaux. .