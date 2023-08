La pause internationale intervient quelques semaines seulement après le début de la saison de Premier League – et il y en a beaucoup tout au long de la saison.

Ce sont quelques-unes des dates que les fans de football recherchent le plus lorsque les matches sortent chaque saison, pour savoir exactement quand leurs clubs bien-aimés seront hors de combat pendant deux semaines alors que le football international occupe le devant de la scène.

Les pauses internationales sont toujours épaisses et rapides une fois la saison de Premier League lancée, et il n’y aura que quatre week-ends d’action avant la première pause en septembre pour un mélange de qualifications compétitives pour l’Euro 2024 et de matchs amicaux, qui verront l’Angleterre de Gareth Southgate traverser la frontière pour affronter l’Ecosse dans une rencontre amicale alléchante.

Quand sont les pauses internationales cette saison?

Balayez pour faire défiler horizontalement Pauses internationales en 2023/24 Jeux Date de début Date de fin Éliminatoires du championnat d’Europe 4 septembre 2023 12 septembre 2023 Éliminatoires du championnat d’Europe 9 octobre 2023 17 octobre 2023 Éliminatoires du championnat d’Europe 13 novembre 2023 21 novembre 2023 Coupe d’Asie de l’AFC 2023 12 janvier 2024 10 février 2024 Coupe d’Afrique des Nations 2023 13 janvier 2024 11 février 2024 Éliminatoires du championnat d’Europe 18 mars 2024 26 mars 2024 Championnat d’Europe 2024 14 juin 2024 14 juillet 2024

Entre le début des phases de groupes de l’UEFA Champions League, de la Ligue Europa et de la Ligue de conférence, d’autres pauses suivront entre le 9 et le 17 octobre – et les 13 et 21 novembre, lorsque l’Angleterre accueillera l’Italie et l’Australie dans la première.

Une perturbation majeure pour les clubs européens cette saison est la Coupe d’Asie et la Coupe d’Afrique des Nations début 2024, qui se dérouleront du 12 janvier au 11 février, ce qui signifie que plusieurs clubs seront privés de joueurs clés.

La Coupe d’Asie aura lieu au début de l’année prochaine (Crédit image : Chung Sung-Jun/Getty Images)

Cela aura un effet sur Tottenham avec Son Heung-Min, Liverpool avec Mo Salah et Arsenal avec Thomas Partey, ainsi que sur toute une série d’autres stars de la ligue.

La dernière pause internationale a lieu entre le 18 et le 26 mars alors que les équipes nationales de toute l’Europe seront dans les derniers préparatifs pour l’été prochain l’Euro 2024 en Allemagne, qui débutera le 14 juin et se terminera le 14 juillet – les mêmes dates que la Copa America dans le États-Unis.

La Copa America revient l’été prochain – aux États-Unis (Crédit image : Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Dans ce qui devrait être une autre saison chargée, les joueurs du monde entier se retrouveront une fois de plus à jongler avec les responsabilités du club et du pays tout au long de la campagne, mais ce sera une année plus longue que la plupart avec des compétitions majeures qui se dérouleront à travers le monde. , culminant l’été prochain.

La saison de Premier League se termine le 19 mai 2024.

