Quand sont annoncés les matchs de la Premier League pour la saison 2023/24 ? Tout savoir sur les dates clés | Nouvelles du football

Avec Manchester City couronné champion de Premier League pour la troisième année consécutive et Burnley, Sheffield United et Luton Town tous promus, les clubs peuvent commencer à planifier la saison prochaine.

Southampton, Leicester et Leeds United participeront à la prochaine campagne du Sky Bet Championship, alors quand les supporters pourront-ils enfin apprendre ces matches d’ouverture très importants ?

Sky Sports vous fournit tout ce que vous devez savoir sur les dates clés des prochaines annonces de rencontres.

Quand les nouveaux matchs de la Premier League seront-ils publiés?

Les rencontres de Premier League pour la saison 2023/24 seront publiées à 9h00 BST le jeudi 15 juin.

Nous aurons des rencontres pour chaque club en direct à partir de 9 heures du matin sur nos plateformes numériques, Sky Sports News proposant une émission complète d’une heure sur les principaux titres.

Quand les rencontres EFL sont-elles annoncées?

Les rencontres de la Ligue anglaise de football pour la saison 2023/24 seront publiées à 9h00 BST le jeudi 22 juin.

Quand les rencontres SPFL sont-elles annoncées?

Les rencontres de la SPFL pour la saison 2023/24 seront publiées à 9 h 00 BST le vendredi 30 juin.

Quelles sont les dates clés de la saison 2023/24 de Premier League ?

La saison de Premier League débutera le 12 août et se terminera neuf mois plus tard le 19 mai 2024.

Le début est une semaine plus tard que le lancement 2022/23 alors que le calendrier revient à la normale après la pandémie de Covid-19 et la Coupe du monde Qatar 2022, qui ont perturbé les trois saisons précédentes.

Cependant, la liste des matches prévoit un retour de la pause des joueurs de mi-saison qui aura lieu du 13 au 20 janvier.

Conformément aux engagements pris auprès des clubs cette saison pour faire face au calendrier encombré de Noël et du Nouvel An, aucun tour de cette période n’aura lieu à moins de 48 heures l’un de l’autre.

Quand s’ouvre et se ferme le mercato ?

La fenêtre estivale de la Premier League s’ouvrira le mercredi 14 juin et se fermera à 23 heures le vendredi 1er septembre.

La fenêtre d’hiver de la Premier League s’ouvrira le lundi 1er janvier 2024 et se terminera à 23h le jeudi 1er février 2024.

L’EFL, la Bundesliga, la Serie A, la Liga et la Ligue 1 fermeront également leurs fenêtres aux mêmes dates, bien que les horaires puissent varier.

Quelles sont les dates clés de la saison EFL 2023/24 ?

Date de début – 5 août

Finale des barrages de Ligue 1 – 18 mai

Finale des barrages de Ligue 2 – 19 mai

Finale des barrages du championnat – 26 mai

Quelles sont les dates clés de la saison WSL 2023/24 ?

Date de début – Week-end du 29/30 septembre et 1er octobre

Dernier jour – 18/19 mai

Quelles sont les dates clés de la saison SPFL 2023/24 ?

Date de début – 5/6 août

Vacances d’hiver – du 3 au 19 janvier

Quelles sont les dates clés de la saison SWPL 2023/24 ?

Date de début – 13 août

Vacances d’hiver – 18 décembre au 13 janvier

Tour 22 – 3 mars

Tour 32 – 19 mars

Finales des barrages – 23/24 mai

A quand le Community Shield ?

Bouclier de la communauté – Arsenal contre Manchester City – à confirmer

Quand commence et se termine la Coupe Carabao ?

Premier tour de la Coupe Carabao – Semaine commençant le 7 août

Finale de la Coupe Carabao – 25 février

Quand ont lieu les finales de la FA Cup ?

Finale de la FA Cup hommes – à confirmer

Finale de la FA Cup féminine – Week-end du 11/12 mai

Autres dates nationales clés

Finale de la Coupe de la Ligue écossaise – 17 décembre

Finale de la Sky Sports Cup – Week-end du 23/24 mars

Finale de la Coupe de la Ligue féminine – Week-end du 30/31 mars

Dates clés européennes et internationales

La Ligue des champions débutera le 27 juin 2023 et se terminera par la finale au stade de Wembley le 1er juin 2024.

Demi-finales du tour préliminaire : 27 juin

Finale du tour préliminaire : 30 juin

Premier tour de qualification : 11/12 et 18/19 juillet

Deuxième tour de qualification : 25/26 juillet et 1/2 août

Troisième tour de qualification : 8/9 et 15 août

Play-off : 22/23 et 29/30 août

Dates des matchs de la phase de groupes de la Ligue des champions :

Journée 1 : 19/20 septembre

Journée 2 : 3/4 octobre

3e journée : 24/25 octobre

Journée 4 : 7/8 novembre

Journée 5 : 28/29 novembre

Journée 6 : 12/13 décembre

Quand commencent les huitièmes de finale de la Ligue des champions ?

Huitièmes de finale : 5/6/12/13 mars 5/6/12/13, 2024

Quarts de finale: 9/10 et 16/17 avril 2024

Demi finales: 30 30 avril/1er et 7/8 mai 7/8 mai 2024

Final: 1 juin 2024

Calendrier des matchs de la Ligue Europa 2023/24

Quand sont les éliminatoires de la Ligue Europa 2023/24 ?

Troisième tour de qualification : 10 et 17 août

Play-off : 24 et 31 août

Quand ont lieu les matches de la phase de groupes de la Ligue Europa 2023/24 ?

Journée 1 : 21 septembre

Journée 2 : 5 octobre

3e journée : 26 octobre

Journée 4 : 9 novembre

Journée 5 : 30 novembre

Journée 6 : 14 décembre

Quand est la phase à élimination directe de la Ligue Europa 2023/24 ?

Play-offs à élimination directe : 15 et 22 février 2024

Huitièmes de finale : 7 et 14 mars 2024

Quarts de finale: 11 et 18 avril 2024

Demi finales: 2 et 9 mai 2024

Final: 22 mai 2024

La Ligue Europa se terminera à la Dublin Arena en République d’Irlande.

Calendrier Europa Conference League 2023/24

Quand sont les tours de qualification ECL?

Premier tour de qualification : 13 et 20 juillet

Deuxième tour de qualification : 27 juillet et 3 août

Troisième tour de qualification : 10 et 17 août

Play-off : 24 et 31 août

Quand ont lieu les matchs de la phase de groupes de l’ECL ?

Journée 1 : 21 septembre

Journée 2 : 5 octobre

3e journée : 26 octobre

Journée 4 : 9 novembre

Journée 5 : 30 novembre

Journée 6 : 14 décembre

Quand est la phase à élimination directe de l’ECL ?

Play-offs à élimination directe : 15 et 22 février 2024

Huitièmes de finale : 7 et 14 mars 2024

Quarts de finale: 11 et 18 avril 2024

Demi finales: 2 et 9 mai 2024

Final: 29 mai 2024

L’Europa Conference League se terminera au stade Agia Sophia d’Athènes, en Grèce.

La nouvelle saison de Premier League avec Sky Sports

