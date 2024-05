Quand s’occuper d’un proche mène à l’itinérance : Shots

basculer la légende Alyson Aliano pour NPR/Alyson Aliano

Lorsque Wymon Johnson a invité son frère aîné Obie à emménager dans son appartement d’une chambre à Bakersfield, en Californie, c’était censé être temporaire. Mais peu de temps après, Obie a contracté une pneumonie. Ensuite, on lui a diagnostiqué une maladie pulmonaire grave (maladie pulmonaire obstructive chronique ou MPOC), un diabète, puis une insuffisance rénale, le tout en 2010.

Johnson a laissé son frère utiliser le lit simple de l’appartement et a commencé à dormir sur le canapé. Il avait travaillé comme nettoyeur de rue pour la ville avant d’être mis à l’écart à cause d’une blessure, et s’occupa bientôt d’Obie à plein temps, l’aidant avec des injections d’insuline et des pilules alors que sa vision s’estompait, organisant la dialyse et les rendez-vous chez le médecin, l’aidant à prendre un bain et l’emmenant. chez le podologue. La prestation de soins « n’est pas ce que les gens supposent », dit-il. « Il ne s’agit pas simplement de faire du baby-sitting. »

Johnson gagnait le salaire minimum grâce à un programme d’État appelé In-Home Supportive Services auquel son frère avait droit, en raison de ses problèmes de santé. Les frères s’en sont sortis, mais de justesse. Chaque mois, un chèque payait les factures et le second était destiné à la nourriture et au loyer.

Prendre soin de son grand frère a été ce que Johnson a fait pendant de nombreuses années. Il a renoncé à sortir avec quelqu’un et à avoir une vie sociale. Il s’inquiétait tout le temps. Sa tension artérielle a augmenté. «C’est très stressant», dit-il maintenant. « Il y a un bilan émotionnel, surtout si vous voyez quelqu’un empirer. »

Les frères se sont rapprochés beaucoup plus qu’ils ne l’avaient été lorsqu’ils étaient enfants, se rendant à la rivière Kern à proximité pour observer les oiseaux et partager le déjeuner. «Je pense que le fait que mon frère soit à la maison l’a aidé à vivre plus longtemps», déclare Johnson. «J’essaie de faire des choses dont ma mère aurait été fière et maman aurait voulu que je prenne soin de lui.»

En 2019, son frère est décédé subitement au cours de ce qui était censé être une simple intervention médicale. Johnson avait le cœur brisé – et maintenant également au chômage. Son mal de dos lui permettait de bénéficier d’une invalidité, mais il a fallu plusieurs mois pour que ces prestations commencent à arriver. Il a pris du retard sur le loyer. Il a accueilli le fils de son frère comme colocataire, mais le jeune homme a saccagé les lieux et ils ont dû partir.

Johnson n’avait nulle part où aller. Dans la chaleur torride de l’été, il a emménagé dans sa voiture et s’est retrouvé sans abri pour la première fois à l’âge de 55 ans. « Je n’avais jamais été dans cette situation », dit-il. « Absolument jamais jamais. »

Les personnes qui travaillent avec les personnes sans logement, ou qui sont elles-mêmes sans abri, affirment que ce n’est pas une histoire inhabituelle. Un fils, un frère ou une nièce abandonne son propre appartement ou son emploi à temps plein pour s’occuper d’un parent qui a besoin d’aide. Ils partagent les dépenses, vivant peut-être d’un chèque de prestations. Mais lorsque ce membre de la famille décède ou déménage dans une maison de retraite, la sécurité sociale ou l’aide au logement ne sont plus versées. L’aidant est en deuil, sans emploi et sans logement.

«C’étaient des gens qui avaient laissé derrière eux quelque chose pour aller s’occuper de leur mère, et puis tout s’est effondré», explique Margot Kushel, chercheuse sur les sans-abri et professeur de médecine à l’Université de Californie à San Francisco. Son équipe a documenté cette tendance au cours de son étude intensive enquêtes et entretiens approfondis des Californiens âgés sans abri.

L’étude qui a révélé une surprise

Ce n’est un secret pour personne que la prestation de soins à un adulte peut avoir des conséquences néfastes sur n’importe qui. Les soignants présentent des taux de dépression et d’anxiété plus élevés que d’habitude, et leur propre santé se détériore souvent. C’est aussi très cher. En moyenne, ceux qui s’occupent d’adultes consacrent environ un quart de leurs revenus aux dépenses personnelles.

Mais il s’avère que certains paient un prix encore plus élevé, sacrifiant leur propre stabilité et se retrouvant à la rue.

Au début des années 2000, les recherches de Kushel sur les Californiens sans abri ont révélé que la population sans logement vieillissait. Son équipe a approfondi cette découverte pour en savoir plus sur comment et pourquoi cela se produisait, ce qui a conduit à une série d’études de suivi. En 2013, ils ont constaté que près de la moitié des sans-abri de l’État avaient plus de 50 ans, et que 41 % avaient plus de 50 ans lorsqu’ils sont devenus sans-abri pour la première fois. À l’automne 2021, ils ont lancé ce qui allait devenir le la plus grande étude systématique depuis les années 1990, incluant des données sur près de 3 200 personnes.

À leur grande surprise, ils ont continué à entendre parler de soins, même lorsqu’ils ne posaient aucune question à ce sujet. Beaucoup de ces Californiens plus âgés ont déclaré qu’ils prenaient soin de leur famille, avant et après être devenus sans abri. Certains ont déclaré que les soins prodigués étaient un facteur expliquant pourquoi ils se retrouvaient sans logement. Dans une sous-étude axée sur les personnes âgées sans abri qui séjournent occasionnellement avec un membre de leur famille, 13 des 49 personnes prodiguaient activement des soins. Les trois quarts, comme Johnson, étaient des hommes.

Cela n’était pas sur leur radar. «Nous ne recherchions pas cette histoire», explique Kushel. « Cela nous a trouvé. »

Certains aidaient en échange d’un canapé pour dormir de temps en temps. Mais d’autres ont renoncé à un appartement à loyer stabilisé ou subventionné pour aider. Un homme de 62 ans inclus dans l’étude a quitté son emploi et a quitté son appartement pour s’occuper de son père. Quand son père est mort, il n’avait nulle part où aller.

« L’itinérance, c’est toi et moi »

Donna Patterson, 62 ans, s’est occupée de sa colocataire pendant de nombreuses années en échange d’un loyer moins cher à Oakland, en Californie, de plus en plus chère. «Je me suis occupée d’elle, je l’ai emmenée chez le médecin, je l’ai emmenée au magasin», explique Patterson, qui a également travaillait comme soudeur dans une petite usine de finition de pièces métalliques à proximité.

« C’est absolument quelque chose que nous constatons et nous ne savons pas comment y remédier », déclare Letteria Fletcher, l’ancienne directrice clinique de St. Mary’s qui a aidé Patterson à reprendre pied. Il s’agit souvent d’un problème de paperasse. Fletcher a mentionné plusieurs autres clients qui ont emménagé avec un parent vivant dans un logement subventionné afin de prendre soin d’eux. Mais comme leur nom ne figure pas sur le bail ou sur les documents de subvention, lorsque le parent décède, ils doivent partir.

Les représentants d’organisations de services aux sans-abri du Minnesota, de l’Arizona et de Washington, DC affirment avoir constaté le même phénomène. Le fait que de nombreux sans-abri entretiennent des liens aussi étroits avec leur famille est la preuve de ce qu’est réellement cette population, explique Joseph Becerra, agent de santé communautaire de l’équipe de médecine de rue de l’Université de Californie du Sud.

« L’itinérance, c’est vous et moi », dit-il. « Ce n’est plus le stéréotype, le mythe d’une bande de toxicomanes. »

Son collègue, directeur de l’équipe de médecine de rue, a déclaré que deux des huit patients sans abri qu’il avait vus ce jour-là avaient perdu leur logement en raison de la fin d’une situation de soins. Tous deux se sont retrouvés sans abri pour la première fois à l’âge mûr.

En deuil, sans nulle part où aller

Devenir sans abri n’est qu’un exemple extrême de la pression financière qui pèse sur les soignants. Environ la moitié des aidants américains déclarent avoir dû arrêter d’épargner, dépenser leurs économies, emprunter de l’argent ou payer leurs factures en retard. Près de 60 % des soignants qui travaillent prennent un congé ou réduisent leurs heures de travail, selon les données d’une récente enquête de l’AARP et de S&P Global.

Environ 15 % d’entre eux ont complètement démissionné et il leur sera peut-être difficile de se faire embaucher à nouveau. De nombreux employeurs ne veulent pas prendre de risques avec une personne âgée qui n’a pas eu d’emploi rémunéré depuis quelques années, explique Becerra.

Après quelques mois à vivre hors de sa voiture, des amis ont entendu parler de sa situation et lui ont réservé une place chez eux. Ses chèques d’invalidité ont commencé à arriver, de sorte qu’il a pu bientôt se permettre de louer une chambre dans une maison de chambre avec pension. Il est toujours membre du syndicat en tant que retraité. Il préconise d’améliorer les salaires des soignants payés par l’État, qui gagnent actuellement 16 dollars de l’heure dans le comté de Kern, où il vit. (À titre de comparaison, le salaire minimum imposé par l’État pour les travailleurs de la restauration rapide est désormais de 20 dollars.)

Kushel envisage une possibilité plus brillante. Compte tenu de l’extrême pénurie d’aides à domicile compétentes, tant en Californie que dans tout le pays, les personnes qui ont joué ce rôle pour la famille pourraient être recrutées pour faire le même travail pour d’autres, contribuant ainsi à constituer cette main-d’œuvre essentielle. « Si vous prenez soin de votre mère pendant 15 mois, par exemple, vous possédez probablement des compétences transférables », dit-elle.

Johnson dit qu’il ne regrette pas le temps passé à s’occuper de son frère, même si cet arrangement l’a finalement mis à la rue. « Si je devais redevenir prestataire, si je pouvais y retourner, je ne changerais rien », dit-il. « Il me manque. »

Kat McGowan est un écrivain indépendant californien spécialisé dans les soins.

Édition et mise en page par Carmel Wroth.