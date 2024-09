Quand Simi Garewal a dit que les gens pensaient qu’Amitabh Bachchan avait menti à propos de Rekha dans son interview : « Je pense qu’il était complètement honnête » | Hindi Movie News

Simi Garewal est connue pour avoir des interactions parmi les plus franches dans son émission : «Rendez-vous avec Simi Garewal » L’actrice devenue animatrice était également connue pour poser certaines des questions les plus personnelles à ces acteurs, les mettant ainsi suffisamment à l’aise pour être honnêtes et montrer leur côté vulnérable. Alors que Simi avait une longue liste de célébrités dans son émission, son interview avec Amitabh Bachchan et Jaya Bachchan est l’une des plus discutées jusqu’à ce jour. Voici une réflexion sur le moment où Simi a parlé des réactions à cette interview et de son expérience.

Elle a avoué que cela signifiait beaucoup qu’Amitabh Bachchan ait accepté de faire cette interview au moment le plus difficile de sa vie. C’était à l’époque où la société ABCL de Big B faisait face à de graves pertes financières et où sa carrière ne se portait pas bien et où la plupart de ses choix étaient critiqués. Pourtant, l’acteur a accepté de faire l’interview. Lors d’une conversation avec Rediff, Simi a déclaré qu’il était très vulnérable et digne tout au long de l’interview. Ainsi, elle voulait qu’il se sente suffisamment en sécurité pour s’ouvrir. Elle a déclaré : « Nous avons parlé de tout et de rien. Son enfance, son adolescence, ses parents, ABCL, ses échecs, son retour, sa famille, Jaya, les enfants, le genre de femmes qu’il aime, ses décisions professionnelles ».

Elle a ajouté qu’elle avait fait un segment seule avec lui et que Jaya Bachchan s’était ensuite jointe à elle. Simi a ajouté : « Une fois que Jaya est arrivé sur le plateau, il était plus à l’aise, il était complètement lui-même. Puis les plaisanteries ont commencé et le côté spirituel de sa personnalité a commencé à émerger ».

Simi a rappelé les réactions à cette interview, où les gens estimaient que Big B n’était pas honnête dans sa réponse à propos de Rekha. « Je pense qu’il était complètement honnête. Il y a des gens qui, après cette interview, ont dit : « Amitabh Bachchan n’est pas comme ça ! » ou « Il ne disait pas la vérité à propos de Rekha », a avoué Simi.

Pour ceux qui ne le savent pas, quand Simi a interrogé Bachchan sur les rumeurs de sa relation avec Rekha, il a répondu : « Elle a été ma co-star et ma collègue. Et quand nous travaillions ensemble, nous nous sommes évidemment rencontrés. Socialement, nous n’avons rien en commun. C’est à peu près tout. Parfois, nous nous rencontrons par hasard lors d’une réception, comme une cérémonie de remise de prix, par exemple, ou lors d’une réunion sociale. Mais c’est à peu près tout. »

Lorsque Rekha est apparue dans l’émission de Simi, elle a dit qu’elle était amoureuse de Bachchan, ajoutant qu’elle n’avait pas encore rencontré une seule âme qui ne soit pas profondément amoureuse de lui.





