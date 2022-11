Quand Shiv Thakare a mordu le concurrent Aroh Welankar pendant Bigg Boss Marathi 2

Gagnant de Bigg Boss Marathi 2 Shiv Thakare a participé à Bigg Boss 16, qui est hébergé par Salman Khan. Shiv Thakare et Archana Gautam ont récemment eu une vive dispute au cours de laquelle Archana a tenu Shiv par le cou. Shiv reçoit des éloges des étrangers en plus des colocataires pour sa patience pendant la dispute. Cependant, il semble que tout le monde n’encourage pas Shiv et ne se souvienne pas de ce qui s’est passé au cours de ses premiers jours.

L’acteur Aroh Welankar, un concurrent de Bigg Boss Marathi 2, s’est souvenu de ses rencontres avec Shiv dans la maison de BB Marathi, où ce dernier aurait mordu Aroh.

Dans un article sur les réseaux sociaux, Aroh a critiqué Shiv Thakare et a affirmé que, rétrospectivement, il se sent maintenant coupable d’avoir pardonné à l’homme après avoir été mordu par lui.





Aroh a écrit: “En regardant en arrière … Après que Shiv Thakare m’ait mordu dans la maison, je m’attendais à ce que Bigg Boss le jette dehors mais cela ne s’est pas produit. Je n’aurais pas dû lui pardonner. C’était mon erreur que je lui ai pardonné. ont été impitoyables #BiggBoss16”

Pour les non-initiés, après l’élimination d’Archana, plusieurs vidéos sont sorties du flux en direct de la maison Bigg Boss 16 que Shiv avait prévu d’inciter Archana et de la provoquer en prenant les noms de son parti et un certain “didi” devant elle. Archana est membre du Congrès national indien et les internautes ont rapidement découvert que le mot “didi” utilisé par Shiv pour la provoquer faisait référence à Priyanka Gandhi.

Maintenant, dans l’épisode Shanivaar Ka Vaar, l’hôte Salman Khan sera vu s’en prendre à Shiv pour avoir incité Archana, comme on le voit dans la dernière promo partagée par Colors TV sur leurs poignées de médias sociaux. Dans la promo, on peut entendre la star du Sultan dire : « Archana ne jo kiya, woh galat tha mais Shiv kya sahi tha ? Shiv ko samajh aa gaya ki Archana ka trigger yahi hai (Quoi qu’ait fait Archana, c’était mal, mais Shiv avait-il raison ? Shiv a compris que c’est le déclencheur d’Archana).”