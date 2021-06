Quand Shilpa Shetty a été accusée d’avoir « détruit » le mariage de Raj Kundra avec sa première épouse Kavita Kundra | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Shilpa Shetty publie souvent des photos de sa famille parfaite avec Raj Kundra et ses deux adorables enfants. Cependant, c’est un fait peu connu que Shilpa n’est pas la première femme de Raj et qu’il a été marié à Kavita Kundra plus tôt.

Ce qui est plus choquant, c’est le fait que Kavita Kundra a publiquement accusé Shilpa Shetty d’avoir » ruiné » son mariage avec Raj avec qui elle partage également une fille.

Dans une interview avec le Mail, elle a déclaré: « Je regarde les photos d’eux ensemble et je pense qu’elle est avec mon mari, elle vit ma vie. Pendant que j’essayais de reconstituer notre mariage, il parlait constamment de Shilpa, comme si ce qui nous arrivait n’avait pas d’importance parce qu’il avait trouvé quelqu’un de meilleur, plus intelligent et plus célèbre que moi. Maintenant, il a commencé à me harceler pour un divorce. Je lui ai demandé s’il avait l’intention d’épouser quelqu’un d’autre mais il a évité la question . »

Cependant, Raj, qui était présent au lancement du parfum de Shilpa Shetty, a nié les allégations et a affirmé qu’ils n’étaient « que des amis ».

Dans une déclaration, il a déclaré: « Ma femme et moi nous sommes séparés il y a neuf mois et avons demandé le divorce il y a quatre mois; nous avions convenu d’un divorce mutuel. Les raisons du divorce sont trop personnelles pour que je puisse en discuter et cela ferait tomber mon ex-femme. et je ne souhaite pas m’abaisser à son niveau car c’est très dégradant. A cette époque, je n’avais aucune association avec Shilpa Shetty. «

Kavita, la fille d’un homme d’affaires, a épousé Raj Kundra en 2003, mais le couple a demandé le divorce en 2006. Ils partagent une fille, Deelena Kundra, qui n’avait que quelques mois lorsque le couple s’est séparé.