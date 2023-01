Quand Shahid Kapoor a été accusé d’avoir fait du bruit autour des scènes intimes de Kareena Kapoor Khan et Fardeen Khan

Il n’est pas inconnu que les célébrités de Bollywood aient des tiffs. Tout comme les autres acteurs, Shahid Kapoor et Fardeen Khan ont également eu des retombées. Cela remonte à l’époque où les deux tournaient pour Fida, qui met également en vedette Kareena Kapoor Khan. Apparemment, Shahid Kapoor a eu des problèmes avec les scènes intimes de Kareena Kapoor avec Fardeen Khan. Le couple a commencé à se fréquenter à partir de ce film après avoir été jumelé pour la première fois dans un film. Cependant, ils se sont séparés et ont avancé dans leur vie, mais leur liaison fait toujours la une des journaux.

Fardeen Khan a affirmé que Shahid Kapoor avait des problèmes avec lui lors du tournage de scènes avec Kareena Kapoor Khan à Fida. Pendant le tournage, les choses étaient tendues entre Fardeen Khan et Shahid Kapoor qui avait un problème avec les quelques scènes de Kareena Kapoor. L’acteur n’était pas à l’aise avec le fait que sa petite amie de l’époque tournait des scènes intimes avec Fardeen Khan, ce qui a conduit à une bagarre massive entre les deux acteurs. Selon IBTimes, Fardeen Khan en a parlé des années plus tard et a qualifié Shahid Kapoor d’immature. Khan a révélé que lui et Shahid ne s’entendaient pas et l’acteur de Kabir Singh s’est moqué de lui. Il a en outre précisé que lui et Kareena étaient strictement amis et qu’il n’y avait rien de plus.

Plus tard dans l’émission Koffee with Karan, Shahid Kapoor a parlé de la prétendue querelle avec Fardeen Khan. Il a dit: “Personnellement, je n’ai aucun problème avec lui. Et s’il avait des problèmes, il pouvait simplement appeler et en parler, mais il a choisi d’en parler dans l’imprimé, alors que puis-je dire d’autre.”

Sur le plan professionnel, Shahid Kapoor se prépare pour sa prochaine série Web Farzi. Il marque les débuts des acteurs dans l’espace numérique. On le verra ensuite dans Bloody Daddy d’Ali Abbas Zafar. L’acteur expérimentera un genre unique, robot rom-com aux côtés de Kriti Sanon, le film est soutenu par Dinesh Vijan sous Maddock Films. Il sera également la tête d’affiche du remake en hindi de la police de Mumbai de Prithviraj Sukumaran.

D’autre part, Fardeen Khan fera son retour sur grand écran après des années. Il reviendra avec la suite de son film emblématique No Entry réalisé par Anees Bazmee. Le deuxième chapitre de la comédie dramatique s’intitule No Entry Mein Entry.