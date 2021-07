Quand Shah Rukh Khan a roulé le tapis rouge pour le regretté acteur légendaire Dilip Kumar et sa femme Saira Banu – Regarder | Nouvelles des gens

New Delhi : Dilip Kumar, l’une des stars les plus aimées et emblématiques du cinéma indien, est décédée le 7 juillet 2021 à l’hôpital PD Hinduja. La star phénoménale a régné sur le cœur de ses fans à travers les générations.

Alors que toute la nation pleure la mort de l’acteur légendaire, l’une des vidéos de retour de Dilip Kumar avec la superstar Shah Rukh Khan est devenue virale. Dans l’ancienne vidéo, on peut voir Dilip Kumar arriver sur la scène des Zee Cine Awards 2001 avec sa femme Saira Banu et SRK déroule lui-même le tapis rouge pour leur arrivée.

La vidéo attire beaucoup l’attention des internautes et tout le monde apprécie SRK pour son gentil geste.

Eh bien, c’était l’aura et l’héritage du regretté acteur légendaire Dilip Kumar.

Pour les inconnus, SRK partageait un grand lien d’affection et d’amour avec Dilip Saab et sa famille. Il a été traité comme une famille par le couple puissant. Plus tôt dans la journée, dès que Shah Rukh a entendu parler de la triste disparition, il est immédiatement arrivé à la résidence de Dilip Kumar pour présenter ses derniers respects et condoléances à Saira Banu.

Plus tôt, alors que Dilip Kumar ne se portait pas bien il y a quelques années, SRK s’était rendu chez lui pour vérifier qu’il allait bien.

L’acteur de 98 ans était aux prises avec des problèmes de santé depuis un certain temps maintenant et tout au long de cela, il avait sa femme Saira Banu et des amis proches à ses côtés.

Des célébrités de Bollywood, dont Amitabh Bachchan, Akshay Kumar, Ajay Devgn, Riteish Deshmukh et plusieurs autres célébrités, se sont rendues sur les réseaux sociaux pour rendre un dernier hommage au défunt acteur légendaire.

Dilip Kumar et Saira Banu se sont mariés en 1966 lorsque l’acteur avait 44 ans et Saira Banu en avait 22.

Au cours d’une carrière s’étalant sur près de 5 décennies, Dilip Kumar aurait travaillé dans 65 films.

Que son âme repose en paix!