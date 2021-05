Quand Shah Rukh Khan a révélé pourquoi son fils Aryan Khan n’était pas autorisé à être torse nu à la maison

Dans une interview de retour en arrière, la superstar Shah Rukh Khan avait une fois révélé pourquoi il demandait toujours à son fils Aryan Khan de mettre une chemise tout le temps, même lorsqu’il est à la maison. Ouvrant sur le fait qu’un homme ne devrait pas être sans chemise devant sa mère, sa sœur ou ses amies, la Badshah de Bollywood avait souligné que cela avait plus à voir avec l’égalité et rien avec les hommes n’ayant pas de seins. Il a également ajouté que ses fils n’auront aucun privilège supplémentaire sur les filles.

S’adressant à Femina en 2017, Shah Rukh avait déclaré: «Je crois qu’un homme chez lui n’a pas le droit de se mettre torse nu devant sa mère, sa sœur ou ses amies. Je dis à Aryan de mettre un t-shirt tout le temps. »

«Si vous vous sentiez mal à l’aise de voir votre mère, votre fille, votre sœur, vos amies sans leurs vêtements, pourquoi vous attendriez-vous à ce qu’elles vous acceptent torse nu? Cela n’a rien à voir avec le fait d’avoir des seins ou pas – ne faites pas quelque chose pour une fille ne peut pas faire », avait-il ajouté.

Plus tôt en mars, lors d’une session #AskSRK sur Twitter, l’acteur avait critiqué un fan qui lui demandait des astuces pour « patana » ou impressionner les filles. Shah Rukh a écrit: « Commencez par ne pas utiliser le mot ‘Patana’ pour une fille. Essayez avec plus de respect, de douceur et de respect. »

Il a également eu une réponse sarcastique pour un fan qui s’est enquis de la couleur de ses vêtements intérieurs. Shah Rukh a participé à une session interactive amusante avec les fans sur Twitter lorsque cela s’est produit. « Je ne fais ces #asksrk que pour des questions aussi élégantes et éclairées », a répondu SRK à un fan qui a tweeté, « Monsieur, quelle est votre couleur de sous-vêtements ?? #AskSRK. »

D’autres questions étranges ont suivi, que l’acteur a abordées avec son humour et son sarcasme caractéristiques. Quand un fan a demandé ce que sa femme Gauri aime chez lui, l’acteur a répondu: « Que je cuisine, nettoie et m’occupe des bébés. Et je suppose qu’être si beau aide aussi … »

Répondant à un fan qui l’a accusé d’être égoïste, l’acteur a déclaré: « Nahi yaar main itna Great hoon mujh mein bilkul ego nahi hai !! Ha ha. (Non copain, je suis tellement génial que je n’ai pas de problèmes d’ego). » Un fan a demandé pourquoi l’acteur n’avait pas de biographie sur Twitter, à laquelle il a répondu: « Il est toujours en cours de compilation … tant de vie m’est arrivée mon ami, il est difficile de la restreindre dans un bio. «

Cependant, l’acteur n’a pas donné de réponse claire sur ses films et projets à venir, ce que plusieurs fans lui ont demandé lors de la session interactive.

Sur le plan du travail, SRK sera ensuite vu dans le réalisateur Siddharth Anand «Pathan» en face de Deepika Padukone et John Abraham. Le film sortira en 2022.