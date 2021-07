Quand Shah Rukh Khan a raconté à Amitabh Bachchan qu’il avait failli « gronder » Abhishek Bachchan, Vivaan Shah ! | Buzz News

New Delhi: Une vidéo de 2014 de l’acteur Shah Rukh Khan a récemment attiré l’attention des internautes et a depuis fait le tour des réseaux sociaux. La vidéo date de l’apparition des acteurs du film « Happy New Year » dans l’émission populaire Kaun Banega Crorepati d’Amitabh Bachchan. Dans la vidéo, Shah Rukh Khan raconte un incident sur le plateau du film lorsque le réalisateur Farah Khan était frustré et agacé par Amitabh Bachchan et Vivaan Shah pour avoir créé des distractions pendant le tournage.

Il a dit à Amitabh Bachchan : « Ek baar isne (Farah) mujhe bahut se plaint kiya. Isne kaha ki Abhishek aur Vivaan jo hai dono k dono bahut pareshan kar rahe hain, distrait rehte hain, baat cheet kar rahe hain, tang kar rahe hain. Baar baar meri photo leke Twitter pe daal rahe hain’. Bahut tang karte hain Abhishek aur Vivaan isko, toh tum jaake unse baat karo.

(Un jour, Farah s’était plainte auprès de moi qu’Abhisheka et Vivaan la dérangeaient. « Ils continuent de distraire et de parler », a-t-elle déclaré et a continué à télécharger ses photos sur Twitter. Ils m’ont beaucoup énervé alors tu vas leur en parler.)

Il a ajouté : « Maine kaha nahi Farah bacche hai yaar aese thodei na hota hai yaar, hojayega . ‘Non, aujourd’hui, je suis très en colère. Vous allez parler’. Toh Monsieur, principal bada aese kamar kas k pahuch gaya .. .main bolne ko shuru hua phir mujhe dimaag m aya ki Abhishek Bachchan k jo papa hai woh M. Amitabh Bachchan hai. Phir aya ki Vivaan k jo papa hai woh M. Naseeruddin Shah hai. Phir simple dimaag m aya ki agar inke baap inko nahi sikha saké toh principal kya sikhaunga?

(J’ai dit à Farah que ce sont des enfants donc ça va. Mais plus tard, je suis allé les gronder, j’ai commencé à parler et puis j’ai réalisé que le père d’Abhishek est Amitabh Bachchan et le père de Vivaan est Naseeruddin Shah. Alors j’ai pensé « si leurs pères ne pouvaient pas leur enseigner alors comment je peux le faire » ?)

Découvrez la vidéo hilarante:

Sur le plan du travail, Shah Rukh a été vu pour la dernière fois dans ‘Zero’ par Aanand L Rai avec Anushka Sharma et Katrina Kaif. Après une longue interruption de trois ans, SRK sera vu dans Pathan – le film qui met en vedette Deepika Padukone et John Abraham.

D’autre part, la mégastar Amitabh Bachchan sera ensuite vue dans « Brahmastra » d’Ayan Mukerji, qui mettra également en vedette Ranbir Kapoor et Alia Bhatt dans les rôles principaux. Le film a également Nagarjuna Akkineni, Dimple Kapadia et Mouni Roy dans des rôles pivots. Il a également un rôle dans le prochain sans titre de Nag Ashwin avec Prabhas et Deepika Padukone dans les rôles principaux.

Ensuite, il sera également vu dans ‘Chehre’ de Rumy Jafry avec Emraan Hashmi et Rhea Chakraborty dans les rôles principaux.