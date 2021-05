Quand Shah Rukh Khan a fait un voyage dans le passé et a revisité son école St Columba’s à Delhi

Le parcours de la superstar Shah Rukh Khan, du statut d’étranger complet à la direction du box-office de l’industrie cinématographique hindi et à l’obtention du sobriquet «Badshah of Bollywood», est tout simplement inspirant.

Cependant, SRK comme on l’appelle affectueusement n’a jamais oublié ses racines même lorsqu’il a gravi les échelons du succès et est entré dans les échelons d’élite de B-town.

Élevé à New Delhi avant de déménager à Mumbai et de devenir une superstar, l’acteur a terminé ses premières études à la St. Columba’s School. SRK a excellé dans les études et les sports et bien que Mumbai soit maintenant son lieu de résidence, Delhi l’a toujours été. En fait, il possède une somptueuse maison dans la capitale qui a fait l’actualité l’année dernière après sa mise en location en collaboration avec Airbnb.

Parlant de ses jours d’école, dans un documentaire intitulé « Le monde intérieur de Shah Rukh Khan » qui devient maintenant viral sur Internet, l’acteur a revisité son alma mater et a fait visiter les lieux aux fans et a rencontré quelques vieilles connaissances.

SRK mentionne également dans le clip vidéo que son école était un « peu stricte » et « très disciplinée » et que les garçons devaient garder les cheveux courts.

Au cours de sa courte conversation avec l’acteur, l’une des vieilles connaissances que SRK rencontre, il rappelle à Shah Rukh un incident impliquant les étudiants de l’école moderne. Il demande: « Yaad hai Ecole moderne walo ke daant tod diye le (tu te souviens de t’être cassé les dents des enfants de l’école moderne?) ». Shah Rukh ne pouvait s’empêcher de rire de l’incident.

Dans la vidéo, on voit également SRK demander à une personne de la direction s’il serait là car il a l’intention d’amener son fils, Aryan, avec lui dans un proche avenir.

« Je suis tellement content d’être venu … c’est assez bouleversant », dit SRK dans la vidéo alors qu’il part pour regagner sa voiture.

Dans la voiture, on voit SRK exprimer à quel point il lui manque de faire partie de l’école et de se sentir spécial avant d’atteindre la célébrité.

Jetez un œil au clip ici:

Pour l’inversé, SRK avait un surnom unique à l’école. Il s’appelait «Mail Gadda». Dans une interview avec Filmfare en 2018, Shah Rukh avait révélé pourquoi il était appelé ainsi. Il avait dit. «Mail gadda, parce que je courais très vite, comme un train express. Aussi parce que mes cheveux se détachaient devant», a-t-il expliqué. L’acteur a ajouté: « J’ai troublé beaucoup de mes professeurs. Une fois, j’ai convaincu mon professeur de chimie de me donner de bonnes notes en lui disant que j’étais comme son fils. J’avais aussi l’habitude de simuler une crise d’épilepsie très souvent. évanoui »dans la classe et les enseignants ont dû enlever leurs chaussures pour que je sente. Une fois, quand nous avons eu un nouvel enseignant, je me suis« évanoui »et les autres enfants l’ont convaincu que s’il ne me donnait pas les chaussures en daim, il portait, je mourrais. Il devait errer pieds nus le reste de la journée. «

Pendant ce temps, sur le plan du travail, SRK sera ensuite vu dans le réalisateur Siddharth Anand «Pathan» en face de Deepika Padukone et John Abraham. Le film devrait sortir en 2022.