Quand Shah Rukh Khan a eu peur de devenir une STAR après avoir reçu ce conseil d’Amitabh Bachchan

Shah Rukh Khan est la plus grande superstar du pays en ce moment ; personne n’aime la célébrité comme lui. L’homme a parcouru un long chemin pour y parvenir, et il le mérite pleinement. Mais lorsque Shah Rukh Khan est entré dans ce monde glamour, il était naïf et a beaucoup appris des gens de l’industrie et plus encore. Lorsque la star de Pathaan est devenue la star, il a reçu ce conseil du Shehahaah de Bollywood lui-même à ce moment-là, et en ce moment, cette vidéo de SRK révélant la conversation entre lui et Big B devient virale.

Regardez la vieille vidéo de Shah Rukh Khan parlant de ce conseil d’Amitabh Bachchan qui lui a fait peur d’être une superstar.

Dans cette vieille vidéo, vous pouvez voir comment SRK révèle cela une fois qu’il a reçu des conseils d’Amitabh Bachchan alors qu’ils travaillaient ensemble sur un projet, et vous pouvez voir SRK le raconter d’une manière sacrément hilarante. Big a dit à SRK : « Maintenant que tu es devenu une grande star, quoi que tu fasses, tu auras toujours tort. Donc, chaque fois que tu te trompes, haath jodd kar maafi maang lena (excuse-toi immédiatement les mains jointes). Lorsque SRK l’a interrompu, « Et s’il n’était pas fautif ? » La star vétéran a rétorqué et a dit: « C’est pourquoi je vous dis de vous excuser. » Big B a même dit à SRK que si quelqu’un le frappait et qu’il ripostait, cela signifie que vous étiez ivre et que vous serez traité d’arrogant. Le succès vous est monté à la tête. Après avoir écouté tout cela, SRK a eu peur et a dit qu’il ne voulait pas devenir une star.

Shah Rukh Khan et Amitabh Bachchan partagent également un grand lien dans la vraie vie; en fait, SRK a déclaré dans l’une des interviews qu’Abram avait l’habitude de penser que Big B était son grand-père, et la mégastar de Bollywood jouait joyeusement ce rôle pour le petit Abram. Les Bachchans et les Khans Dhar entretiennent d’excellentes relations ; en fait, on verra Suhana Khan faire ses débuts avec Agastya Nanda, et il y a de fortes rumeurs selon lesquelles ils seraient ensemble, et cela ne peut pas être plus filmé qu’ils transforment leur dosti en rishtedaari.