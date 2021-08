Quand Shah Rukh Khan a dit qu’il ressemblait à Aishwarya Rai Bachchan, regardez une vidéo hilarante ! | Buzz News

New Delhi : Le jodi à l’écran de Shah Rukh Khan et Aishwarya Rai Bachchan est l’un des plus populaires de tous les temps. Que ce soit Devdas, Mohabbatein ou Ae Dil Hai Mushkil d’ailleurs, leur chimie à l’écran a toujours réussi à attirer les yeux.

Mais c’est en 2000 avec le film Josh que leur couple est passé d’un couple romantique à l’écran à des frères et sœurs et cela aussi à des jumeaux. Dans le réalisateur de Mansoor Khan, Aish et SRK étaient jumelés en tant que frère et sœur à l’écran et cela a été un choc pour tout le monde, mais leur alchimie était toujours très appréciée de tous.

Alors maintenant, après des siècles, une vidéo de retour de SRK fait le tour des médias sociaux où Shah Rukh dit en plaisantant qu’à un moment donné, il a senti qu’il ressemblait à Aishwarya car elle était sa jumelle dans le film Josh.

La vidéo provient d’une cérémonie de remise des prix où les deux étaient présents sur scène et SRK a fait ce commentaire hilarant.

La vidéo a été partagée par l’une des pages de fans et devient virale sur les réseaux sociaux.

Il a poursuivi en disant: «J’avais la plus belle femme du monde, jouant ma sœur, cette jumelle aussi. Les gens m’ont aussi dit que nous nous ressemblions tous les deux. Et je vis toujours dans cette impression que si je jouais son frère jumeau, je lui ressemble définitivement, même un tout petit peu.

Pour les inconnus, Josh a été réalisé par Mansoor Khan et est sorti en 2000. Il y avait également Chandrachur Singh et Priya Gill dans des rôles pivots. Le film a été très apprécié de tous.