Quand Shah Rukh Khan a dit qu’il arracherait les lèvres du gars que Suhana Khan embrasse [Watch video]

Shah Rukh Khan est un père obsédé par ses enfants, en particulier sa fille Suhana Khan, et cette vieille vidéo virale est la preuve que la fille du roi Khan gouverne son cœur. Lorsque SRK a fait une apparition dans l’émission de Karan Johar avec Alia Bhatt, l’animateur de l’émission, Karan, qui est également un ami de la famille de Shah Rukh, lui a demandé s’il tuerait le garçon que Suhana Khan embrasserait à cette époque. elle avait 16 ans et a répondu très fermement qu’il allait s’arracher les lèvres, et Alia Bhatt n’arrêtait pas de rire. En effet, Suhana a de la chance d’avoir un papa super protecteur comme SRK ; Eh bien, toutes les filles le sont.

Regardez la vidéo de Shah Rukh Khan montrant son côté possessif pour sa fille, Suhana Khan.

En parlant de Suhana aujourd’hui, elle a 22 ans et est prête à faire ses débuts à Bollywood avec The Archies, qui sortira sur Netflix et sera dirigé par Zoya Akhtar. L’année dernière, Gauri Khan a fait une apparition dans l’émission Koffee With Karan 7 de Karan Johar avec ses meilleures amies, et KJo lui a demandé quel conseil de rencontres elle aimerait donner à sa fille Suhana. À quoi l’épouse vedette et la femme d’affaires ont répondu : Elle ne voudrait pas que Suhana sorte avec deux garçons en même temps.

Pendant ce temps, il y avait un énorme buzz d’Ananya Panday sortant avec deux garçons en même temps et c’est Vijay Deverakonda qu’elle a admis avoir eu un rendez-vous amical tout en étant en relation avec Ishaan Khattar dans l’émission de Karan Johar, et beaucoup ont pensé si Gauri Khan prenait un empannage à Ananya. Cependant, Kara avait précisé qu’Ananya ne sortait pas avec deux garçons en même temps et qu’elle était sortie tordue dans son émission.

Suhana Khan a en effet des parents sympas, et il y a des discussions sur le fait que la fille pourrait faire une apparition dans l’émission de Karan Johar cette année avec son gang The Archies, car le film devrait sortir prochainement. Selon certaines informations, Aryan Khan aurait également accepté de participer à l’émission de Karan avec son père, Shah Rukh Khan.