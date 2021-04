SHADOW and Bone sera l’un des nouveaux ajouts à Netflix en avril 2021.

La série télévisée fantastique sera sûrement une autre montre fascinante et les fans n’auront pas à attendre beaucoup plus longtemps avant de pouvoir se gaver.

Shadow and Bone nous devrait sortir sur Netflix en avril 2021

Quand Shadow and Bone sort-il sur Netflix?

Shadow and Bone devrait arriver sur Netflix le 23 avril 2021.

La série a été développée par Eric Heisserer et 21 Laps Entertainment.

L’auteur Leigh Bardugo est producteur exécutif de l’émission ainsi que Pouya Shahbazian, Dan Levine, Dan Cohen et Josh Barry.

La série est basée sur les romans grishaverse les plus vendus dans le monde de Leigh Bardugo

De quoi parle Shadow and Bone?

Shadow and Bone est basé sur les romans grishaverse les plus vendus dans le monde de Leigh Bardugo.

Le synopsis officiel de Shadow and Bone se lit comme suit: «Dans un monde coupé en deux par une énorme barrière d’obscurité perpétuelle, où des créatures artificielles se régalent de chair humaine, une jeune soldat découvre un pouvoir qui pourrait enfin unir son pays.

«Mais alors qu’elle lutte pour affiner son pouvoir, des forces dangereuses complotent contre elle.

« Les voyous, les voleurs, les assassins et les saints sont en guerre maintenant, et il faudra plus que de la magie pour survivre. »

La série a été développée par Eric Heisserer et 21 Laps Entertainment

Qui est dans le casting de Shadow and Bone?

La star de Last Night in Soho, Jessie Mei Li, jouera le rôle principal de la cartographe devenue soldat Alina dans ce qui sera son premier grand projet.

Elle sera rejointe par Freddy Carter de Pennyworth qui joue Kaz Brekker, et Archie Renaux de Gold Digger incarnera Malyen Oretsev.

Amita Suman dans le rôle d’Inej, Kit Young dans le rôle de Jesper Fahey et Sujaya Dasgupta dans le rôle de Zoya Nazyalensky.

Parmi les autres noms de stars, citons Ben Barnes de Westworld qui jouera le général Kirigan, Luke Pasqualino de Our Girl joue également le rôle de David, Zoë Wanamaker de My Family interprète Baghra, l’acteur de Sanditon Kevin Eldon joue The Apparat, Daisy Head de Harlots joue le rôle de Genya Safin.

La série se compose de huit épisodes

Comment puis-je regarder la bande-annonce de Shadow and Bone?

Les fans peuvent regarder la série télévisée fantastique en streaming sur Netflix.

La série se compose de huit épisodes et chaque tranche durera environ une heure.

Bardugo a dit SensaCine en novembre 2019 que la série était attendue fin 2020, mais après un délai de quatre mois, les fans pourront se livrer à la nouvelle série.