Le mercato de cet été restera marqué par l’émergence d’une nouvelle puissance du football mondial : l’Arabie Saoudite.

Après le transfert de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr en janvier, une série de joueurs de haut niveau ont suivi le Portugais en Pro League saoudienne cet été.

Les Saoudiens ont dépensé plus de 700 millions de livres sterling lors de cette fenêtre de transfert, avec Neymar, Karim Benzema, Riyad Mahrez, Sadio Mane, N’Golo Kante, Jordan Henderson, Gabri Veiga et Roberto Firmino parmi les plus grands noms à avoir troqué les compétitions d’élite européennes contre une période lucrative en Arabie Saoudite.

Et les Saoudiens n’ont pas encore fini. En fait, ils n’en sont probablement qu’à leurs débuts et cherchent à faire de la Pro League l’une des plus grandes compétitions du football mondial.

Au cours des dernières semaines, l’attaquant de Liverpool Mohamed Salah a été constamment associé à un transfert important à Al-Ittihad pour environ 150 millions de livres sterling, les Saoudiens étant apparemment prêts à augmenter leur offre pour l’Égyptien à un montant incroyable de 200 millions de livres sterling.

Le manager des Reds, Jurgen Klopp, a cherché à mettre un terme aux spéculations en affirmant que son joueur n’était pas à vendre, mais la saga n’est pas encore tout à fait terminée pour le club d’Anfield car la fenêtre de transfert de la Saudi Pro League est toujours ouverte.

Quand se termine la fenêtre de transfert de la Saudi Pro League ?

Alors que la date limite s’est écoulée vendredi pour la plupart des grands championnats européens, les équipes saoudiennes peuvent encore finaliser leurs transferts cet été.

La fenêtre de transfert s’est ouverte pour les équipes saoudiennes le 1er juillet et reste ouverte encore quelques jours, jusqu’au 7 septembre.

Il y avait eu une certaine confusion quant à la date à laquelle la fenêtre se fermerait pour la Saudi Pro League, le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, se plaignant récemment que les clubs du Royaume auraient trois semaines supplémentaires pour recruter des joueurs.

En effet, la FIFA avait fixé au 20 septembre la date limite pour la Saudi Pro League. Cependant, l’organisation permet aux associations nationales de football de choisir une date précise dans une période déterminée et selon le site Internet de la Fédération saoudienne de football (SAFF), le délai d’inscription de nouveaux joueurs prendra fin le 7 septembre.

Les Pro Leagues saoudiennes ont donc jusqu’à jeudi pour recruter de nouveaux joueurs, ce qui signifie qu’il pourrait encore y avoir de gros mouvements dans les prochains jours.

Klopp a exprimé son inquiétude quant au fait que les équipes saoudiennes disposent de plus de temps pour finaliser leurs transferts et souhaite que l’UEFA ou la FIFA agissent afin d’aligner le délai sur celui de la Premier League et du reste de l’Europe.

« L’UEFA ou la FIFA doivent trouver des solutions à cela », a-t-il déclaré récemment. « Mais au final, pour le moment, je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Cela a déjà une influence sur nous, mais nous devrons apprendre à y faire face. Le temps nous le dira. »

Plus d’actualités sur la Saudi Pro League

Liverpool a se serait vu offrir la somme faramineuse de 200 millions de livres sterling pour l’attaquant Mohamed Salah par les Saoudiens.

Entre-temps, Sergio Ramos pourrait être sur le point de rejoindre son ancien coéquipier du Real Madrid, Karim Benzema. dans la Pro League saoudienne.

Une autre ancienne star du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a été le premier grand nom à rejoindre la Saudi Pro League. Et le Portugais, qui joue à Al-Nassr, franchir une autre étape importante Samedi.