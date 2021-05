Alors que les inscriptions pour ‘Kaun Banega Crorepati 13’ sont terminées, les gens attendent que les créateurs annoncent la date de diffusion de l’émission. Hébergé par Amitabh Bachchan, l’émission basée sur des quiz est un succès depuis sa création en 2000. Pendant plus de deux décennies avec 12 saisons, la mégastar de Bollywood a fait jaillir les gens de lui en tant qu’hôte. Au cours de ces nombreuses années, non seulement des gens ordinaires, plusieurs célébrités ont également marqué leur présence sur ‘KBC’.

Nous sommes tombés sur une vidéo de « KBC » diffusée en 2005 lorsque Saif Ali Khan et Preity Zinta ont visité les plateaux pour promouvoir leur film « Salaam Namaste ». Pour encourager son père, le bébé Sara Ali Khan a également été vu dans le public. Dans la vidéo sur laquelle nous avons mis la main, on voit Big B parler à Sara et échanger des plaisanteries avec elle. Bachchan lui demande également de faire « aadaab », ce qu’elle fait avec gentillesse.

La vidéo montre ensuite le visage tendu de Sara lorsque Saif et Preity sont coincés en répondant à une question. Le désormais acteur portait une tenue décontractée. Elle a été vue dans un haut rose et un jean bleu tout en laissant ses longs cheveux dénoués.

Pendant ce temps, Sara a fait ses débuts d’actrice en 2018 avec le film ‘Kedarnath’ face à feu Sushant Singh Rajput. Peu de temps après, elle a été vue dans le rôle principal de Ranveer Singh, « Simmba », qui est sorti la même année.

Sara a été vue pour la dernière fois dans ‘Coolie No 1’ avec Varun Dhawan dans le rôle principal. Le film a été diffusé sur Amazon Prime Video en 2020.

Le prochain film de Sara est ‘Atrangi Re’ avec Akshay Kumar et Dhanush dans les rôles principaux.