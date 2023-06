Quand Sanjay Dutt a conseillé à Aishwarya Rai Bachchan de ne PAS entrer à Bollywood et de continuer le mannequinat pour CETTE raison

Il fut un temps où Sanjay Dutt a demandé à Aishwarya Rai Bachchan de ne pas faire carrière à Bollywood et de s’en tenir à son mannequinat uniquement, car il pensait qu’elle était une belle fille innocente et que ce monde glamour lui enlèverait tout son charme. L’une des anciennes interviews de Dutt devient virale sur Aishwarya, où il mentionne avoir été stupéfait par la beauté d’Ash après avoir vu son visage sur la couverture d’un magazine et demandé qui est la belle fille, et plus tard, il apprend que c’était Aishwarya Rai Bachchan, et il devient si protecteur envers elle car il sent qu’elle est sacrément innocente et lui conseille de ne pas faire carrière à Bollywood.

« Lorsque vous entrez dans cette industrie glamour, cela commence à vous changer, à vous faire mûrir; cette innocence est perdue. Ce beau côté qu’elle a en ce moment sur son visage disparaîtra. Parce qu’elle doit bien gérer le monde du cinéma, et ce n’est pas facile à faire. » Qualifiant le monde glamour d’extrêmement compétitif, Dutt a ajouté : « C’est compétitif. Je dois être là. Vous savez que vous montez deux marches et il y aura environ 500 personnes qui vous feront descendre cinq marches. Et tu deviens dur. Et ces belles qualités ont disparu. »

En fait, Aishwarya a été informée de ce conseil par Sanjay Dutt, et elle était même d’accord avec lui sur le fait que l’industrie était un endroit difficile et a dit, je suppose que c’est vrai. Il y a tellement de choses que vous devez gérer que je suppose que cela vous endurcit ». Ash a parcouru un long chemin, a tout vu et est devenu un rocher aujourd’hui. L’actrice domine toujours les cœurs et parvient à faire sauter votre rythme cardiaque. loin avec sa beauté.

D’extrêmement innocente à une femme en plastique qui est fausse, Ash a été qualifiée de fausse personnalité en plastique par Emraan Hashmi dans l’émission de Karan Johar, et jusqu’à présent, elle n’a pas pardonné à l’acteur de Selfie ses commentaires. Parlant de la même chose dans l’une de ses interviews dans le contexte d’avoir un mur, elle a dit que c’était une tentative délibérée et que c’était comme une défense pour se protéger.