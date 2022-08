Quand Samantha Ruth Prabhu n’aimait pas Hrithik Roshan pour son apparence et a donné CETTE note sur 10

C’est difficile à croire mais c’est vrai. Il fut un temps où Samantha Ruth Prabhu avait ouvertement admis qu’elle n’aimait pas Hrithik Roshan. Oui. L’ancienne vidéo de l’actrice de Pushpa est en train de devenir VIRALE où elle a dit que les gens tueraient pour ça mais elle n’aime pas beaucoup le look de Hrithik Roshan et l’avait noté 7 sur 10. Elle est un crève-cœur pour les fans alors que la vidéo devient VIRALE . Cette vidéo date de 2010 et est apparue lentement en ligne et se répand comme une traînée de poudre sur Internet. Dans cette vidéo, Samantha a l’air extrêmement différente contrairement à aujourd’hui, elle est une femme risible dans l’industrie. Les fans de Samantha n’ont pas trop reconnu son apparence et ont passé beaucoup de commentaires si elle est la même, Samantha.

En ce moment, Samantha fait la une des journaux en raison de sa séparation d’avec Naga Chaitanya. Récemment, l’actrice de Pushpa a fait une apparition dans l’émission Koffee With Karan 7 de Karan Johar et a fait la une des journaux. Elle a gagné des millions de cœurs avec sa confiance et son panache. Alors que les internautes ont critiqué Karan Johar et Akshay Kumar pour être les oncles typiques qui ne s’intéressaient qu’au divorce de Samantha et à rien. Alors que l’actrice l’a beaucoup appréciée dans l’émission. Samantha règne également lentement sur Bollywood. Elle a créé une énorme base de fans dans l’industrie cinématographique hindi et est prête à faire des films hindi à gros budget. Selon les rapports, l’actrice sera bientôt vue aux côtés d’Akshay Kumar produit par Karan Johar. En attendant la sortie de Citadel avec Varun Dhawan barré par Raj et DK.

Samantha a cloué dans The Family Man2 avec ses débuts à Bollywood et plus tard, elle est devenue un nom connu avec sa chanson Oo Anatava avec Allu Arjun. La fille est imparable et son fan attend qu’elle répande également sa magie dans l’industrie cinématographique hindi.