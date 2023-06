Quand Salman Khan se moquait ouvertement de Shilpa Shetty, alors qu’elle demandait à Katrina Kaif de le contrôler [Watch video]

Salman Khan est connu pour faire des fouilles hilarantes à ses amis s’ils sont dans un lieu public, et cette vidéo est un profit. La superstar partage un excellent lien avec la diva de Bollywood Shilpa Shetty, et ils ont partagé des écrans dans quelques films, et leur chimie a toujours été appréciée des fans. Et maintenant, cette vieille vidéo prouve qu’ils partagent un grand lien les uns avec les autres et sont les meilleurs amis. Dans cette vieille vidéo, vous pouvez voir Salman visiter une émission de télé-réalité de danse avec Katrina Kaif pour promouvoir son film, où Shilpa était l’un des co-juges, et il ne laisse aucune chance de se moquer d’elle et de la quitter. gêné. Eh bien, les amis sont censés faire de telles choses, non ?

Regardez la vieille vidéo devenue virale où Salman Khan laisse Shilpa Shetty presque embarrassée en se moquant d’elle en public.

Dans la vidéo, vous pouvez voir comment Shilpa ouvre son cœur tout en louant l’un des candidats qui a brillamment bien performé, et en suivant ses louanges, elle a utilisé des phrases super se bhi upar waala, et cela a laissé Salman Khan rire et comment. Et plus tard, Shilpa est gêné par ce comportement de la star de Tiger 3 et demande à Katrina Kaif de le contrôler, car elle ne lui permettait pas de finir et de continuer à rire.

Shilpa, qui était un peu gênée en raison de la réaction excessive de Salman Khan à ses commentaires, insiste sur le fait que ses dialogues étaient sacrément bons, et Katrina Kaif est vue d’accord avec elle et a presque volé le micro de Salman Khan pour qu’il puisse laisser parler Shilpa. En effet, c’est une vidéo hilarante, et les fans deviennent fous en voyant la merveilleuse camaraderie que Salman et Shilpa partagent. Pendant ce temps, nous avons adoré la façon dont Katrina Kaif a géré Salman Khan, nous avons besoin d’un ami comme elle qui gère de telles situations entre amis.