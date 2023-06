Quand Salman Khan a dit oui à un film de Karan Johar pour sauver le cinéaste de la dépression après de multiples refus

Il fut un temps où Karan Johar avait du mal à obtenir une deuxième avance pour son tout premier film, Kuch Kuch Hota Hai, et il a fait face à de multiples rejets par les biggies à cette époque, y compris Chunky Pandey, qui était la star à l’époque. Dans l’une des anciennes discussions avec Sajid Khan et Riteish Deshmukh dans leur émission, Karan Johar appelle Salman Khan l’acteur au cœur d’or et révèle l’une des anecdotes sur la recherche du casting parfait pour le rôle et comment il a eu du mal à en trouver un, ce qui l’a conduit tomber presque déprimé. Mais la star de Tiger 3 s’est transformée en son sauveur et lui a dit oui. Mais il y a une tournure intéressante ici.

Dans cette vieille vidéo, Karan Johar révèle comment tout le monde l’a rejeté pour le rôle d’Aman dans Kuch Kuch Hota Hai car c’était le deuxième rôle principal. Karan Johar a déclaré : « Je tombais presque dans la dépression après que chaque cor ait refusé, et la dernière fois que je suis allé à la fête de Chunky Pandey où j’ai rencontré Salman, il lui a dit que personne ne jouerait ce rôle ; je le ferais pour toi ; Je respecte ton père ; j’ai raconté à Salman la première moitié du film, et il a dit oui ; je lui ai dit d’écouter la seconde moitié puisque tu y étais alors ; il a accepté sans même écouter sa partie ».

Regardez l’ancienne vidéo de Karan Johar où il se souvient comment Salman Khan l’a aidé et l’a sauvé de la dépression après avoir accepté de jouer le deuxième rôle principal dans ce film.

Salman Khan s’est avéré être le sauveur de nombreux cinéastes, et Karan Johar est en tête de liste. Il fut un temps où Salman a donné à Shah Rukh Khan son meilleur film en carrière après avoir refusé Aditya Chopra pour ne pas faire Chak De car il estimait que c’était un rôle où l’on avait besoin d’un bon acteur, et il a suggéré le nom de Shah Rukh Khan au cinéaste, et même aujourd’hui, SRK reçoit des éloges pour son rôle. La même chose s’est produite avec Dangal; apparemment, SK était le premier choix, mais il a dit qu’Aamir Khan serait la personne idéale pour cela, et il avait parfaitement raison. Actuellement, Salman Khan se prépare pour la sortie de Tiger 3 et commencera bientôt la préparation de Pathaan contre Tiger avec la superstar Shah Rukh Khan.