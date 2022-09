Quand Sally Lindsay a-t-elle commencé à co-héberger Inutile ?

SALLY Lindsay est rapidement devenue un nom familier lorsqu’elle a rejoint Coronation Street en jouant la barmaid Shelley Unwin au début des années 2000.

La talentueuse actrice est également animatrice de quiz et a montré ses talents sur Inutile de la BBC, après le départ de Richard Osman.

Qui est Sally Lindsay et quand a-t-elle repris l’hébergement de Pointless de Richard Osman ?

Née le 8 juillet 1973, Sally Lindsay est une actrice qui a d’abord étudié pour devenir journaliste à l’Université de Hull.

Cependant, elle a été choisie pour une pièce de théâtre et a développé un amour pour le théâtre et la comédie, ce qui a conduit à une amitié avec Peter Kay à l’âge de 24 ans.

Le couple a travaillé ensemble sur la sitcom, Phoenix Nights, avant que Sally ne rejoigne Coronation Street en 2001.

Le 20 septembre 2022, Sally a rejoint Alexander Armstrong pour héberger Pointless.





Elle agit en tant qu’hôte invité après que Richard Osman a annoncé qu’il quitterait la série après 13 ans.

On ne sait pas pour le moment (septembre 2022) pendant combien de temps elle assumera le rôle.

À quelles autres émissions de télévision Sally a-t-elle participé ?

Sally a joué Shelly Unwin dans Coronation Street de 2001 à 2006 et a même remporté le prix de la meilleure actrice aux Inside Soap Awards en 2005 pour le rôle.

Lorsqu'on lui a demandé en 2016 si elle aurait envie de retourner à Corrie, elle a admis qu'elle ne dirait jamais jamais.





En septembre 2011, Sally est devenue panéliste permanente sur Loose Women mais est redevenue une invitée occasionnelle à partir de 2014.

Depuis, elle a joué Mme Agnes dans Still Open All Hours ainsi que des rôles dans Mount Pleasant, Citizen Khan et Ordinary Lies.

Elle a également joué dans l’émission Sally and Nigel’s Posh Hotel de Channel 5.

Sally a exprimé le personnage de Piella Bakewell dans le film de Noël de Wallace et Gromit de la BBC A Matter of Loaf and Death .

Elle est également apparue dans la série 2020 de la BBC Shakespeare & Hathaway: Private Investigators.

Sally présente également le jeu télévisé ITV Tenable, en l’absence de Warwick Davis.

Sally est-elle mariée et a-t-elle des enfants ?

Sally est mariée au batteur Steve White, et le couple a des jumeaux nommés Vic et Louie.

Il est surtout connu pour être membre du groupe The Style Council de Paul Weller.

S’adressant au Mirror après leur mariage en 2013, Steve a déclaré à HELLO ! : “Le service était parfait – personnel mais simple, émotionnel et sincère, c’est ce que nous voulions qu’il soit.”

Steve était auparavant marié à Hayley Marsh.

Il a deux enfants de son premier mariage nommés Kristabel et Curtis.