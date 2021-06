Quand Saif Ali Khan a demandé à Babita, la mère de Kareena Kapoor Khan, la permission de vivre avec sa fille

Kareena Kapoor Khan est la diva OG de Bollywood. Elle est l’un des rares acteurs de Bollywood à avoir réussi une carrière fructueuse après son mariage et sa maternité. Kareena, dans une interview, a déclaré un jour que son mari, l’acteur Saif Ali Khan, l’avait aidée à « se guérir et à m’aimer » et qu’il avait demandé à sa mère, Babita Kapoor, la permission d’avoir une relation à domicile.

Kareena a partagé que même si sa carrière avait bien commencé, il fut un temps où elle n’avait pas de travail pendant un an et sentit que sa carrière était terminée. Elle a ajouté que tout le monde traverse une « accalmie dans sa carrière », mais pour un acteur, c’est pire car beaucoup de regards sont braqués sur lui.

En parlant à Humans of Bombay, Kareena a déclaré : « D’une manière ou d’une autre tout au long de ma vie, j’ai eu la chance d’avoir des gens qui m’ont soutenu à fond ! Alors juste au moment où je pensais que je tombais, Saif m’a rattrapé. Je l’avais déjà rencontré, mais pendant le tournage de Tashan, quelque chose a changé. Je portais mon cœur sur ma manche ! Il était si charmant ; Je suis tombé amoureux de lui hameçon, ligne et plomb.

« Il a 10 ans de plus que moi et a 2 enfants. Mais pour moi, il n’était que Saif – il m’a aidé à guérir et à m’aimer. Peut-être que c’était le fait que nous soyons si différents – il est plus privé et pas « bollywoodien », mais j’ai absorbé cela de lui. J’ai appris à équilibrer les choses et à ne pas les laisser m’atteindre », a-t-elle ajouté.

Kareena a également rappelé la réaction de sa mère Babita Kapoor lorsque Saif lui a demandé si Bebo pouvait vivre avec lui.

Kareena a déclaré: «Nous sortions ensemble depuis un certain temps, quand il a dit qu’il n’avait pas 25 ans et qu’il ne pouvait pas continuer à me déposer à la maison tous les soirs. Alors il a dit à ma mère : ‘Je veux passer le reste de ma vie avec elle. Nous voulons vivre ensemble. Ma mère était cool avec ça. C’est si facile avec lui. Même lorsque nous avons décidé de nous marier, cela nous a semblé bien.

« Je suis à une étape de ma vie où je n’ai pas à choisir entre carrière et famille. Je fais les deux. Je suis un acteur mais à travers tous les hauts et les bas, j’ai été une sœur, une épouse, une maman et aucun de ces rôles ne m’a dissuadé », a-t-elle ajouté.

Après cinq ans de fréquentation, Kareena Kapoor Khan et Saif Ali Khan se sont mariés le 16 octobre 2012 lors d’une cérémonie privée à Bandra, Mumbai. Le couple a eu la chance d’avoir leur premier fils, Taimur Ali Khan en 2016 et en février de cette année, Saif et Bebo sont devenus parents d’un autre fils, dont le nom n’a pas encore été révélé.

Côté travail, Kareena sera ensuite vue face à Aamir Khan dans « Laal Singh Chadha », qui est un remake en hindi du film hollywoodien « Forrest Gump » avec Tom Hanks. Elle a également en préparation le drame d’époque « Takht » de Karan Johar.