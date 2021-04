RUDY Giuliani, qui était autrefois maire de New York, était également l’avocat personnel de l’ancien président Donald Trump.

Giuliani fait actuellement l’objet d’une enquête du ministère de la Justice pour ses relations commerciales avec l’Ukraine.

Ancien maire de New York Rudy Giuliani Crédit: AFP

Quand Rudy Giuliani était-il maire de New York?

L’avocat Rudy Giuliani, 76 ans, né à Brooklyn, a été élu maire de New York en 1993, pour deux mandats.

Giuliani, trois fois marié, était auparavant l’avocat de Donald Trump. Après son passage à la mairie, Giuliani a été confronté à une pléthore de hauts et de bas, notamment le cancer, une candidature présidentielle ratée, le 11 septembre et des scandales de tricherie.

Donna Hanover était l’épouse de Giuliani lors de son passage en tant que maire de New York, bien que pendant cette période, des rumeurs aient circulé selon lesquelles il l’avait trompée. En 2000, Giuliani a tenu une conférence de presse surprise pour annoncer que les deux se séparaient.

Rudy Giuliani était maire de New York au début des années 90 Crédits: Polaris

Giuliani n’est actuellement pas marié, bien que des rumeurs aient émis l’hypothèse qu’il sortirait peut-être avec la femme avec laquelle il aurait trompé sa troisième femme.

En septembre 2019, Giuliani s’est présenté à un dîner à la Maison Blanche avec le Dr Maria Ryan, qui a été nommée dans des documents judiciaires déposés par la dernière épouse de Giuliani lorsqu’elle a divorcé de lui.

Il a décrit Ryan, qui a assisté à des événements avec dans le passé, comme une «très bonne femme».

Pourquoi les enquêteurs fouillent-ils l’appartement de Rudy Giuliani?

Le 28 avril, le New York Times, citant des sources, a rapporté que les enquêteurs fédéraux auraient fouillé l’appartement de Giuliani à New York et saisi ses appareils électroniques.

Cela marque une étape dans l’enquête criminelle sur les relations de l’ancien maire de New York en Ukraine.

Selon le Times, le bureau du procureur des États-Unis à Manhattan et le FBI demandent depuis des mois un mandat de perquisition pour les téléphones de Giuliani.

Le ministère de la Justice a tenté à plusieurs reprises de bloquer un tel mandat sous l’administration Trump.

Le chemin aurait été dégagé pour la recherche à effectuer après la confirmation de Merrick B. Garland en tant que procureur général du président Joe Biden.

Cependant, un mandat de perquisition n’est pas une indication d’un acte répréhensible de la part de Giuliani.

Une demande de commentaires du FBI et du bureau du procureur américain n’a pas été immédiatement renvoyée.

Quelle est la valeur nette de Rudy Giuliani?

On pense que Rudy Giuliani a une valeur nette de 45 millions de dollars.

En plus d’être avocat et politicien, Giuliani est également un orateur public très bien rémunéré.