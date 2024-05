Quand reprend-elle ses fonctions royales ?

Le palais de Kensington a récemment fourni une nouvelle mise à jour sur la santé de Kate Middleton alors qu’elle continue de suivre son traitement contre le cancer – et à en juger par ce qui se passe, la princesse de Galles a encore du chemin à parcourir avant que nous puissions nous attendre à la voir retourner au travail.

« La princesse ne devrait pas retourner au travail tant que son équipe médicale n’aura pas donné son accord », a déclaré un porte-parole le 21 mai 2024. « La petite enfance continuera d’être au cœur de son travail public. »

Même si Kate suit un traitement contre le cancer, elle se tient toujours au courant de son travail sur le développement de la petite enfance. Selon la porte-parole du palais de Kensington, elle est « enthousiasmée » par les nouveaux développements du groupe de travail commercial qu’elle a lancé l’année dernière. « La princesse de Galles a été la force motrice du groupe de travail sur les entreprises. Elle a été tenue au courant depuis la création du groupe de travail et elle a lu le rapport et en a été informée », a expliqué le porte-parole.

Cependant, cela ne signifie pas que Kate retourne au travail pour l’instant. Un haut collaborateur royal a récemment déclaré au Courrier quotidien« C’est un engagement clair qu’elle a pris : tout au long de sa vie dans la fonction publique, cela sera une priorité. Cela continuera lorsqu’elle retournera au travail. Mais nous avons été très clairs sur le fait qu’elle a besoin d’espace et d’intimité pour se rétablir maintenant. Elle reprendra le travail lorsqu’elle aura obtenu le feu vert des médecins.

En tant que tel, le calendrier du retour de Kate aux fonctions royales est encore incertain et le palais de Kensington ne fournira pas d’autres mises à jour sur son traitement. Lorsqu’elle a annoncé son diagnostic de cancer au public le 22 mars 2024, la princesse de Galles a fait référence à son engagement envers ses fonctions royales en déclarant : « Mon travail m’a toujours apporté un profond sentiment de joie et j’ai hâte d’être de retour quand je j’en suis capable, mais pour l’instant je dois me concentrer sur un rétablissement complet.

Sur le même sujet : Photos de Kate Middleton Young : découvrez la princesse de Galles aujourd’hui et hier

Image : Getty Images.

L’annonce du cancer de la princesse de Galles a eu lieu après qu’elle ait subi une opération chirurgicale abdominale prévue en janvier 2024. Bien que l’opération elle-même se soit bien déroulée, des tests de suivi ont révélé qu’elle avait un cancer. Ses médecins lui ont recommandé de commencer une chimiothérapie préventive et, dans son annonce, Kate a mentionné qu’elle en était aux premiers stades de ce traitement.

Dans les semaines qui ont précédé son annonce, de nombreuses spéculations ont eu lieu sur sa santé. Cependant, Kate a retardé le partage de la nouvelle avec le public afin qu’elle et le prince William puissent parler à leurs enfants – le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis – de son état d’une manière qu’ils puissent comprendre. « Il nous a fallu du temps pour tout expliquer à George, Charlotte et Louis d’une manière qui leur convient, et pour les rassurer sur le fait que tout ira bien », a-t-elle déclaré dans son annonce. « Comme je leur ai dit ; Je vais bien et je deviens plus fort chaque jour en me concentrant sur les choses qui m’aideront à guérir ; dans mon esprit, mon corps et mon esprit.

La nouvelle de Kate est arrivée peu de temps après que le palais de Buckingham a annoncé que le roi Charles, son beau-père, était également traité pour un cancer à la suite d’une opération de routine de la prostate. Le 5 février 2024, le palais a déclaré : « Au cours de la récente intervention hospitalière du roi pour une hypertrophie bénigne de la prostate, un autre sujet de préoccupation a été noté. Des tests de diagnostic ultérieurs ont identifié une forme de cancer. Sa Majesté a commencé aujourd’hui un programme de traitements réguliers, au cours desquels les médecins lui ont conseillé de reporter ses interventions auprès du public. Tout au long de cette période, Sa Majesté continuera à s’occuper des affaires de l’État et des formalités administratives comme d’habitude. » Le roi Charles est depuis retourné au travail, tandis que Kate continue de se concentrer sur son rétablissement en privé.