Le ‘Silsila’ de Amitabh Bachchan et Chez Rekha histoire d’amour présumée est connue de tous. Cela fait eopns depuis que les commérages sur leur relation amoureuse ont été mis en lumière, mais Big B n’a rien dit à ce sujet. La fille d’anniversaire Rekha a parlé de leur relation dans plusieurs de leurs interviews. Dans une interview rétrospective que l’actrice avait donnée en 1978, elle avait affirmé avoir vu Jaya Bachchanla femme d’Amitabh pleure en regardant le film de Prakash Mehra Mouqaddar Ka Sikandar.

Dans une interview avec Stardust en 1978, l’actrice aurait révélé qu’elle avait vu la famille Bachchan regarder Muqaddar Ka Sikandar via une salle de projection. Elle les regardait quand ils étaient venus voir le procès de Muqaddar Ka Sikandar. Rekha a également déclaré que Jaya était assise au premier rang alors qu’Amitabh et ses parents étaient assis au dernier rang. Ils ne pouvaient pas voir Rekha aussi clairement qu’elle pouvait les voir. Au cours de leurs scènes romantiques, elle pouvait voir des larmes couler sur le visage de Jaya.

Le film de 1978 était la dernière collaboration entre Rekha et Amitabh. Ils n’ont pas travaillé ensemble jusqu’à ce que Yash Chopra réunisse Rekha, Amitabh et Jaya à Silsila (1981). Plus loin dans l’interview, Rekha a révélé qu’après la piste de l’émission, de nombreuses personnes de l’industrie lui avaient dit qu’Amitabh ne travaillerait plus avec elle. Elle a révélé que l’acteur avait fait comprendre à ses producteurs qu’il ne travaillerait pas avec elle.

Il y avait des rumeurs dong ronds-points que cela avait créé un fossé entre Jaya et Rekha qui avaient été amis plus tôt. Dans les années 1990, lors d’une interview avec Simi Garewal dans les années 1990, Rekha a nié avoir déclaré qu’il y avait une rupture entre les deux. Appelant Jaya Didibhai, elle a dit que (Jaya) est très mature.