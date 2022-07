Quand Ravi Kishan a envoyé Chunky Panday dans son ‘pichla janam’ dans une émission de téléréalité

Chunky Panday a révélé sa vie antérieure à la télévision nationale en 2010. Dans l’émission de télé-réalité Raaz Pichhle Janam Ka, animée par Ravi Kishan, l’acteur a fait une apparition. Afin de voir un aperçu de sa vie antérieure, Chunky a subi une thérapie de régression de la vie passée dans l’émission. L’acteur a affirmé qu’il pouvait voir sa “vie antérieure” et qu’il avait été tué sur un navire dans l’Inde coloniale pendant la session. L’émission de téléréalité Raaz Pichhle Janam Ka , diffusée sur NDTV Imagine pendant deux saisons de 2009 à 2011, prétendait être basée sur les théories de la réincarnation et de la régression des vies antérieures. Au cours de leurs apparitions, les célébrités ont reçu une thérapie de régression de la vie antérieure du psychologue Trupti Jayin.





Une page meme sur Instagram a récemment publié en ligne un extrait de la participation de Chunky à l’émission. Le site Web a utilisé le film pour illustrer à quel point les émissions de téléréalité indiennes sont “fausses”. Dans le clip, Ravi discute des prémisses de l’émission et explique comment cela aide les téléspectateurs à faire face à leurs préoccupations en confrontant les traumatismes des vies antérieures. Chunky a affirmé avoir eu des visions de sa “vie antérieure” dans l’Inde coloniale sous domination britannique, où il était chargé de livrer de l’or à Goa. Il a affirmé avoir également vu une fille britannique, dont il “se souvenait” du nom d’être Rebecca. Chunky a déclaré qu’il avait péri lors d’une attaque contre son navire. Beaucoup d’autres ont rappelé comment ils avaient regardé l’émission quand ils étaient enfants dans la section des commentaires.





La première saison du programme a débuté en décembre 2009 et Payal Rohatgi, Shekhar Suman, Manavendra Singh Gohil, Celina Jaitley et Monica Bedi figuraient parmi les visiteurs célèbres. Dans l’un des programmes, l’animateur Ravi Kishan a participé à une session en tant qu’invité. Chunky a été le premier visiteur de la deuxième saison, qui a débuté en octobre 2010. Les 19 épisodes qui ont suivi comprenaient, entre autres, Mahima Chaudhary et Shakti Kapoor. Le programme s’est terminé en janvier 2011.