Quand Ranbir Kapoor, irrité, a dit à Karan Johar d’arrêter de parler de Deepika Padukone, le laissant embarrassé [Watch video]

Ranbir Kapoor a souvent exprimé sa colère contre Karan Joharle spectacle Café avec Karanet il a même souhaité que toutes les célébrités interdisent la série, comme il l’a fait avec son meilleur ami et diva de Bollywood. Anushka Sharma. La raison pour laquelle Ranbir Kapoor est contrarié Karan JoharLe spectacle de est assez évident dans cette vidéo, où le Animal la star a été vue faire une apparition dans l’un des épisodes de KWK avec Ranveer Singh qui était aussi sa dernière présence dans la série, où KJo interroge l’acteur sur sa relation avec Deepika Padukone et mentionne de s’adresser à l’éléphant dans la pièce.

Regardez la vidéo de Ranbir Kapoor demandant avec irritation à Karan Johar d’arrêter de l’interroger sur Deepika Padukone.

Ranbir a l’air évidemment en colère contre Karan Johar et réagit fortement en disant qu’il n’y a pas d’éléphant dans la pièce, ils sont tous les deux passés à autre chose avec plaisir, et il est grand temps que même le spectacle de Karan Johar continue également. Et vous pouvez voir dans la même vidéo que KJo est un peu gêné par la question qu’il a posée à Ranbir. Et Ranveer, qui était en couple avec Deepika à l’époque, a été vu enlevant ses chaussures et se dirigeant vers Karan.

Dans une de ses interviews Ranbir Kapoor avait fortement parlé de ne jamais participer à l’émission Koffee de KJO avec Karan. « Je le suis, j’ai été forcé cette saison. Anushka et moi allions en fait protester et rassembler l’industrie cinématographique, pour arrêter ça, ce n’est pas juste ». Cette vidéo a suscité beaucoup de trolling depuis Karan Johar, auquel le cinéaste est habitué, tandis que les internautes félicitent Ranbir pour avoir dit que lui seul peut parler à Karan de cette façon, et il est le seul enfant vedette qui ne divertit pas Karan Johar et ses potins.

Eh bien, Deepika et Ranbir partagent un grand lien aujourd’hui, et on les verra travailler ensemble dans Brahmastra 2barré bet Ayan Mukerji.