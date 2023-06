Quand Ranbir Kapoor a qualifié Sonam Kapoor de « mélodramatique », lui a conseillé d’être « réelle »

Les divas de B-town Deepika Padukone et Sonam Kapoor ont laissé couler les rumeurs après leur apparition dans l’émission de discussion populaire sur les célébrités, Koffee With Karan en 2010. Au cours de leur interaction avec l’hôte, Karan, les actrices n’ont pas hésité à prendre des fouilles leur ex-partenaire commun Ranbir Kapoor. L’épisode s’est avéré plus tard être une énorme controverse avec le père-acteur de Ranbir, Rishi Kapoor, appelant à la fois Deepika et Sonam.

Ranbir Kapoor a qualifié Sonam de « reine du drame »

Dans le même segment KWK, Ranbir a également rejoint virtuellement les actrices, où il a qualifié Sonam de « reine du drame ».

Karan Johar, a diffusé une vidéo dans l’émission, relayant les messages respectifs de Ranbir à Deepika et Sonam. Alors que l’acteur de Brahmastra a partagé qu’il avait passé un moment « enrichissant » avec Deepika, il a qualifié Sonam d’assez « mélodramatique ».

Ranbir et Sonam ont fait leurs débuts à Bollywood avec Saawariya de Sanjay Leela Bhansali. Parlant de l’heure du tournage, Ranbir a avoué qu’il s’était en effet engagé dans un « flirt sain » avec Sonam sur les plateaux. « L’ambiance de Sonam est quelqu’un qui est très mélodramatique, et elle doit exagérer les choses. C’est très attachant et il y a des moments où je veux juste lui tenir la gorge et dire : « Sonam, sois réel ! » », partageait Ranbir à l’époque.

Mais Ranbir n’était pas du tout critique envers son ancienne flamme. Il a ajouté à quel point Sonam était « adorable » quand elle a montré son vrai côté. La qualifiant de « belle actrice », Ranbir a déclaré qu’elle avait la tête au bon endroit et qu’elle était bien consciente de ce qui était correct et de ce qui était incorrect.

Le premier film de Ranbir Kapoor et Sonam Kapoor

Saawariya, sorti en salles en 2007, n’a pas réussi à toucher la corde sensible des masses. Mais Ranbir et Sonam ont fait la une des journaux pour leur prétendue relation. Après une période de près de 11 ans, le duo a collaboré pour la deuxième fois, dans le film 2018 Sanju. Aujourd’hui, les deux célébrités de Bollywood ont évolué dans leur vie. Alors que Sonam s’est marié avec l’homme d’affaires Anand Ahuja, Ranbir Kapoor est marié à Alia Bhatt.

Ardoise de travail de Sonam Kapoor

Côté travail, Sonam Kapoor sera ensuite vue dans Blind, le thriller policier du réalisateur Shome Makhija. Ranbir Kapoor, quant à lui, est prêt pour le drame policier de Sandeep Reddy Vanga, Animal.