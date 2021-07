Quand Raj Kundra a expliqué comment même un petit problème dans son travail affecte sa femme Shilpa Shetty | Nouvelles des gens

New Delhi : Raj Kundra, le mari de l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty, a été placé en garde à vue jusqu’au 23 juillet pour une affaire de création et de publication de films pornographiques. Il a été arrêté par la branche criminelle de la police de Mumbai dans une affaire relative à la création de films pornographiques et à leur publication via certaines applications lundi soir (19 juillet 2021).

Depuis que la nouvelle de l’arrestation de Kundra est apparue sur Internet, plusieurs anciennes interviews de lui ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux.

Dans une de ces interviews avec Pinkvilla, Raj Kundra a parlé des difficultés auxquelles sa femme est confrontée si quelque chose lui arrive. En partageant plus à ce sujet, il a déclaré que si un petit problème survenait, cela affecterait l’image de sa femme Shilpa Shetty, car il est plus connu sous le nom de « mari de Shilpa Shetty » et non Raj dans les médias.

Raj a partagé plus de détails à ce sujet: «Malheureusement, Shilpa étant une célébrité, tout petit problème qui se produit dans mon travail est le mari de Shilpa Shetty et non Raj. J’ai déposé plusieurs plaintes en diffamation où le nom de ma femme est mentionné en rapport avec l’une de mes batailles personnelles. C’est incorrect et les médias doivent comprendre qu’ils ne peuvent pas scandaliser et gâcher des noms à chaque fois simplement parce qu’un individu est marié à une célébrité. Cela a été très difficile pour moi de travailler en Inde à cause de cela, mais votre maison est là où se trouve votre cœur et je continuerai à faire de mon mieux.

Pour les inconnus, cependant, Raj a d’abord été marié à Kavita Kundra. Les deux se sont mariés en 2003, mais le couple a demandé le divorce en 2006. Ils ont une fille nommée Deelena Kundra, qui n’avait que quelques mois lorsque le couple s’est séparé.

Shilpa Shetty et Raj Kundra se sont mariés le 22 novembre 2009 lors d’une somptueuse cérémonie de mariage. Le couple est le parent d’un fils Viaan Raj Kundra, 8 ans, et de sa fille Samisha Shetty Kundra. Samisha est née d’une gestation pour autrui plus tôt cette année.