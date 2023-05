Quand racheter les obligations de série I pour maximiser les intérêts

Pendant ce temps, l’inflation annuelle a atteint 4,9% en avril, le plus petit bond en deux ans, a annoncé mercredi le Bureau américain des statistiques du travail.

Les rendements obligataires ont deux parties : un taux fixe qui reste le idem après achat, et un taux variable, qui change tous les six mois en fonction de l’inflation. Le département américain du Trésor annonce de nouveaux taux chaque mai et novembre.

Mais après une série de hausses de taux d’intérêt de la part de la Réserve fédérale, des alternatives comme les bons du Trésor, les certificats de dépôt ou les comptes du marché monétaire sont apparues comme des options compétitives pour les liquidités.

« Les gens nous demandent naturellement : quel est le meilleur moment pour sortir des liens ? » a déclaré le planificateur financier certifié Jeremy Keil chez Keil Financial Partners à Milwaukee.

Cependant, le meilleur moment pour vendre peut varier, selon le moment où vous avez acheté les obligations I, ainsi que vos objectifs d’investissement, a déclaré Keil, qui a répondu à la question sur son blog d’entreprise.