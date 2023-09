Quand puis-je acheter Medigap ?

À l’approche de 65 ans, vous devez commencer à penser à Medicare. Original Medicare comprend la partie A, qui couvre les soins en milieu hospitalier, et la partie B, qui couvre les autres soins médicaux dispensés par vos médecins. Selon les Centers for Medicare et Medicaid Services, certaines personnes bénéficient automatiquement de Medicare, tandis que d’autres doivent s’y inscrire, y compris celles qui ont 65 ans ou presque 65 ans et ne bénéficient pas encore de la sécurité sociale.

Voici quelques autres choses que vous devriez savoir sur Medicare :

Il y a certaines périodes de l’année où vous pouvez souscrire ou modifier la façon dont vous bénéficiez de votre couverture.

Si vous vous inscrivez à Medicare Part B lorsque vous êtes éligible pour la première fois, vous pouvez éviter une pénalité.

Vous pouvez choisir comment obtenir votre couverture Medicare.

Vous pourrez peut-être recevoir de l’aide pour votre Coûts de l’assurance-maladie.

Cependant, Medicare ne couvre pas tous vos frais médicaux. « Original Medicare offre une bonne couverture, mais ce n’est pas une couverture complète », déclare Andrew Shea, vice-président senior du marketing eHealth Medicare.

Les parties A et B de Medicare ne couvrent pas les quotes-parts, les franchises et la coassurance, de sorte que l’abonné doit payer ces frais. Celles-ci sont connues sous le nom de « lacunes » dans le plan Medicare original – et elles peuvent être importantes pour le patient. Ces dépenses personnelles « peuvent faire sauter la banque », déclare Diane Omdahl, présidente et cofondatrice de 65Incorporated, une société de conseil Medicare.

Heureusement, il existe un moyen de couvrir ces coûts. Un régime d’assurance complémentaire Medicare peut combler bon nombre de ces lacunes en matière de couverture. C’est pourquoi elles sont familièrement connues sous le nom de politiques Medigap.

Quand acheter une police Medigap

Dans le monde confus de Medicare, il est important de distinguer les différents régimes. Il existe de nombreux régimes d’assurance complémentaire qui ne sont pas Medigap. Selon CMS, ceux-ci incluent :

Plans Medicare Advantage (comme un HMO, un PPO ou un plan privé de rémunération à l’acte).

Plans de médicaments sur ordonnance Medicare (Medicare Part D).

Aide médicale.

Régimes d’employeur ou de syndicat, y compris le Programme de prestations de santé des employés fédéraux.

TRICARE.

Prestations pour anciens combattants.

Polices d’assurance dépendance.

Service de santé indien, plans de santé indiens tribaux et urbains.

Les polices Medigap sont vendues séparément de Medicare et sont proposées par les compagnies d’assurance privées de votre lieu de résidence. Comme toute police d’assurance, celles-ci nécessitent le paiement d’une prime au prestataire. Les primes s’élèvent généralement à 100 $ ou plus chaque mois et augmentent avec l’âge, explique Shea.

Si vous êtes intéressé par un véritable plan Medigap, le meilleur moment pour en acheter un est lorsque vous êtes éligible pour la première fois, pendant votre période d’inscription ouverte de six mois à Medigap. Cela commence le mois où vous atteignez 65 ans et vous inscrivez à Medicare Part B, explique Omdahl, et pendant cette période, « vous obtiendrez généralement de meilleurs prix et plus de choix parmi les politiques. » Une fois cette période terminée, vous ne pourrez peut-être pas souscrire une police Medigap, en fonction de la réglementation de votre État. Et même si vous êtes éligible, cela peut vous coûter plus cher si vous souffrez d’un problème de santé actuel ou passé, dit-elle.

Comme les autres polices d’assurance, les polices Medigap, connues sous différentes lettres, telles que Plan A ou Plan G, couvrent différents services. Par exemple, certaines polices Medigap couvrent également services que Original Medicare ne couvre pascomme les soins médicaux reçus en dehors des États-Unis. Mais la plupart des polices Medigap ne couvrent pas les services tels que les soins dentaires, les soins de la vue, les soins de longue durée, les infirmières privées ou certains équipements médicaux comme les appareils auditifs et les lunettes.

Contrairement à Medicare, qui est un système réglementé au niveau fédéral, les plans Medigap sont réglementés par l’État. « La plupart des États ont standardisé la conception des régimes de supplément Medicare. Dans ces cas, il n’y a que deux choses différentes dans toute lettre de plan de supplément Medicare », explique Shea : « le prix que vous payez chaque mois et la société qui offre la couverture. Les prestations et les règles de couverture sont les mêmes.

Si vous disposez d’Original Medicare et que vous souscrivez une police Medigap, Medicare est le premier en ligne avec le montant approuvé pour les frais de santé couverts. Après cela, la politique Medigap paie sa part.

En règle générale, Medicare enverra à la compagnie d’assurance qui souscrit votre police Medigap vos informations de réclamation, puis paiera directement le médecin, explique Omdahl.

Abandonner ou changer votre politique Medigap

Dans certains cas, vous souhaiterez peut-être une politique Medigap complètement différente. Vous pouvez également décider de passer à un plan Medicare Advantage, ou partie C, qui peut couvrir plus que Medicare d’origine, y compris la couverture des médicaments sur ordonnance. CMS dit que, si vous décidez d’abandonner l’intégralité de votre politique Medigap, vous devez faire attention au timing. Lorsque vous adhérez à un nouveau régime d’assurance médicaments Medicare, vous devrez payer une pénalité d’inscription tardive si l’une de ces conditions s’applique :

Vous abandonnez l’intégralité de votre police Medigap et la couverture médicamenteuse n’était pas une couverture médicamenteuse « honorable » approuvée par CMS. (Demandez à l’administrateur du régime de santé si la couverture est admissible.)

Vous passez 63 jours ou plus d’affilée avant le début de votre nouvelle couverture médicamenteuse Medicare.

« Techniquement, vous pouvez changer ou vous débarrasser de votre plan de supplément Medicare à tout moment. Il n’y a pas de périodes d’inscription traditionnelles », ajoute Shea. « Mais si vous souhaitez passer d’un plan de supplément Medicare à un autre, vous êtes souvent soumis à une souscription médicale. Il se peut que vous ne réussissiez pas – ce qui signifie aucune inscription – ou que vous soyez accepté mais payiez une prime plus élevée.

Vos droits garantis

Selon CMS, les droits d’émission garantis – également appelés « protections Medigap » – sont des droits dont vous disposez dans certaines situations où les compagnies d’assurance doivent vous proposer certaines polices Medigap. Dans ces situations, une compagnie d’assurance :

• Doit vous vendre une politique Medigap.

• Doit couvrir tous vos problèmes de santé préexistants.

• Nous ne pouvons pas vous facturer davantage pour une police Medigap en raison de problèmes de santé passés ou présents.

Dans la plupart des cas, vous bénéficiez également d’un problème garanti lorsque vous bénéficiez d’une autre couverture maladie qui change d’une manière ou d’une autre, par exemple lorsque vous perdez cette autre couverture santé. Dans d’autres cas, vous disposez d’un « droit d’essai » pour essayer un plan Medicare Advantage tout en souscrivant une police Medigap si vous changez d’avis, explique CMS.