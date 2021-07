New Delhi : la star de Bollywood et icône mondiale Priyanka Chopra Jonas a eu un an de plus aujourd’hui, c’est-à-dire dimanche (18 juillet). Priyanka, qui est mariée à Nick Jonas, estime que son mari est assez similaire à son défunt père Ashok Chopra.

Rappelant son interview de 2019 avec Mumbai Mirror, l’actrice a parlé de son défunt père et mari Nick Jonas. Elle a dit: «Plus je le connais, oui. J’ai l’impression d’avoir épousé quelqu’un qui est le chhavi de mon père. Pas seulement la musique, ils sont tous les deux très stables, solides, enracinés et fiables.

Faisant de plus en plus d’éloges sur son mari, elle a déclaré: « (Nick) est l’homme le plus attentionné que j’aie jamais rencontré. Dans tout ce qu’il fait, Nick me met en premier. C’est merveilleux de se réveiller tous les jours et de savoir qu’il y a ça une personne qui pense à toi avant même que tu ne penses à toi. C’est finalement ce que tu veux, quelqu’un qui t’aime comme un câlin. »

Priyanka avait des liens étroits avec son père, feu Ashok Chopra, décédé des suites d’un cancer. Elle a même eu la « petite fille à papa » encrée sur son poignet droit. C’était en l’honneur de son défunt père qui est décédé après un an, elle l’a fait encré.

Côté travail, Priyanka est actuellement à Londres, pour tourner pour son prochain spectacle ‘Citadel’. Le projet soutenu par Amazon est dirigé par les frères Russo. La star de « Game of Thrones » Richard Madden en fait également partie. Elle sera également vue dans Matrix 4.

Nous souhaitons à Priyanka Chopra un très joyeux anniversaire !