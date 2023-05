Quand Priyanka Chopra a arrêté le tournage d’Andaaz d’Akshay Kumar pendant 45 jours pour cette raison choquante

Priyanka Chopra est une superstar mondiale, mais en 2003, lorsque l’actrice a fait ses débuts à Bollywood avec Andaaz, les choses n’étaient pas faciles pour elle. Le film a également joué Lara Dutta et Akshay Kumar, et il s’est avéré être un énorme succès au box-office. Cependant, le tournage du film s’est arrêté en raison de l’incapacité de Priyanka à danser selon les normes établies par Bollywood.

Priyanka pour casser la danse de style Bollywood

Dans une interview avec Times of India, le producteur Suneel Darshan a révélé qu’il était difficile pour Priyanka de casser la danse de style Bollywood, qui était nécessaire pour la chanson « Allah Kare Dil Na Lage Kisise ». Malgré tous ses efforts, l’équipe a dû arrêter le tournage international au Cap et les créateurs ont dû inscrire des cours de danse Priyanka pendant 45 jours.

Le parcours de Priyanka d’une reine de beauté à une actrice à succès de Bollywood n’a pas été facile. Après avoir remporté le titre de Miss India World, elle a été inondée d’offres de films et, au départ, elle prévoyait d’entrer dans le monde de Bollywood avec Humraaz. Cependant, les choses n’ont pas fonctionné et son premier film s’est avéré être The Hero: Love Story Of A Spy aux côtés de Sunny Deol.

Andaaz était un choix conscient des fabricants

Andaaz était un choix conscient des réalisateurs car ils voulaient que les deux reines du concours de beauté fassent leurs débuts à Bollywood avec le film. Malgré le revers initial, l’équipe a repris le tournage et le film s’est avéré être un énorme succès au box-office, rapportant 288 millions au box-office après avoir été réalisé avec un budget de 80 millions.

Suneel Darshan a en outre révélé que l’arrêt du tournage était initialement dû à la livraison prochaine du premier enfant d’Akshay Kumar avec sa femme Twinkle Khanna. Par conséquent, ils ont dû faire une pause et, après son retour à Mumbai, Priyanka a été inscrite à des cours de danse avec Veenu Prakash, un chorégraphe de Bollywood. Enfin, le tournage était terminé, et la suite appartient à l’histoire.

Le parcours de Priyanka Chopra pour devenir une icône mondiale n’a pas été sans obstacles. Cependant, sa persévérance, son dévouement et son travail acharné l’ont amenée à devenir l’une des meilleures actrices que Bollywood ait jamais produites.