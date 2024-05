Quand prendre un supplément de magnésium

À ce stade, vous avez probablement entendu donc beaucoup de choses sur le magnésium, alias ce minéral essentiel qui est probablement apparu partout sur vos réseaux sociaux ces derniers temps. C’est naturellement présent dans une tonne d’aliments que nous consommons, comme les légumes à feuilles vertes, les noix, les graines, les légumineuses et les grains entiers, mais une tonne de personnes je n’en ai pas assez magnésium provenant de larves seules. Pour cette raison, il est assez courant de rechercher un supplément de magnésium.

Mais les suppléments de magnésium ne le sont pas juste pour les carences. Il y a de nombreuses formulations différentes de magnésium et ils font tous diverses choses, comme aider à lutter contre la constipation et les migraines. Certains prétendent également potentiellement aider à gérer la dépression et l’insomnie. Et de nos jours, les suppléments ne se présentent pas uniquement sous forme de pilules : vous pouvez également les obtenir sous forme de poudre ou même sous forme topique, comme une lotion, une huile, un savon ou un spray (mais nous en parlerons plus tard !). Et n’oubliez pas les sels de bain : le sel d’Epsom contient également du magnésium.

Que vous soyez déjà engagé dans une relation pleinement engagée avec votre supplément de magnésium ou que vous envisagiez d’en commencer un, le prendre au bon moment, notamment en fonction de la maladie pour laquelle vous l’utilisez, est extrêmement important. Ci-dessous, nous avons fait appel à deux experts en nutrition pour vous donner des informations complètes sur le meilleur moment pour prendre un supplément de magnésium, la quantité à prendre et les problèmes spécifiques qu’il peut traiter.

Alors, pourquoi avez-vous besoin de magnésium ?

Eh bien, le magnésium soutient votre corps de centaines de façons. Littéralement. Selon le Bureau des compléments alimentaires des Instituts nationaux de la santé, il affecte plus de 300 systèmes et réactions chimiques qui contribuent à diverses fonctions corporelles, comme le fonctionnement de nos nerfs et le contrôle de la glycémie. Il est également important d’aider votre corps dans la contraction et la relaxation musculaires, la santé des os, la tension artérielle, la régulation du rythme cardiaque, l’équilibre électrolytique, la sensibilité à l’insuline et le métabolisme de la vitamine D, explique Esther També, MS, RD, CDN, CDCES, propriétaire et fondatrice d’Esther Tambe Nutrition. Ce sont toutes des fonctions de base du magnésium.

Si tout cela semble très important, c’est parce que ça l’est. Une carence en magnésium peut provoquer des symptômes vraiment désagréables (et parfois même dangereux), comme des crampes musculaires, de la fatigue, un mauvais sommeil, des nausées, des picotements et un rythme cardiaque anormal, ajoute Tambe. Cela étant dit, la prise d’un supplément de magnésium peut être thérapeutique pour certains problèmes de santé, comme les problèmes de sommeil, la constipation, les migraines et la santé mentale, que nous aborderons bientôt.

Les formules topiques à base de magnésium (comme les huiles et les lotions) fonctionnent-elles réellement ?

De manière anecdotique, les huiles, sprays et lotions de magnésium sont de plus en plus populaires. parcelle d’amour sur TikTok avec des gens disant qu’ils ont aidé à lutter contre les migraines, l’anxiété et les problèmes de sommeil. Les gens sur la plateforme parlent de le vaporiser sur certaines zones, comme la plante des pieds ou près des aisselles, ou de le frotter partout, comme n’importe quelle autre lotion. Donc, si vous avez été #influenceur, je comprends, mais aussi, vous voudrez peut-être attendre une seconde. Études ont découvert que les formes topiques de magnésium n’augmentent pas beaucoup les niveaux de magnésium dans le corps.

Le bain au sel d’Epsom, si populaire, n’a même pas fait l’objet de beaucoup de recherches sur ses bienfaits pour la santé, à part études montrant que les bains en général sont relaxants. Les experts ne savent pas exactement quelle quantité de magnésium nous absorbons réellement grâce à un bain de sel d’Epsom, mais sur la base de recherches sur d’autres formes topiques de magnésium, la réponse n’est probablement pas grande. Donc Si vous recherchez une véritable augmentation de vos niveaux de magnésium, les sources alimentaires ou les suppléments oraux sont la voie à suivre.

Quel est le meilleur moment pour prendre du magnésium ?

Le meilleur moment pour prendre du magnésium cela dépend de *pourquoi* vous le prenez. « En général, le magnésium peut être pris à tout moment de la journée », explique Jean Beyer, MD, psychiatre à Duke Behavioral Health. Néanmoins, les raisons pour lesquelles vous devez prendre un supplément de magnésium peuvent varier, alors lisez ci-dessous pour trouver le meilleur moment pour vous, en fonction de vos besoins spécifiques.

Si vous prenez du magnésium pour une carence

Si tel est votre cas, alors prendre du magnésium à tout moment de la journée devrait très bien faire l’affaire. Assurez-vous simplement de le faire avec un peu de nourriture pour éviter tout problème d’estomac et de gastro, explique Tambe.

Si vous prenez du magnésium pour des problèmes de sommeil



C’est là que le timing compte le plus. Si tel est votre cas, alors il est préférable de prendre du magnésium avant de se coucher, dit També. FWIW, le magnésium n’est pas un somnifère légitime, comme, disons, un somnifère sur ordonnance, mais on dit que le prendre avant de se coucher (en particulier le glycinate de magnésium !) vous aide à vous détendre et à obtenir des Zzz de bonne qualité. (Hum, nous savons que vous avez vu ce « mocktail sans alcool » viral TikTok à base de magnésium partout dans votre FYP.)

Si vous prenez du magnésium pour la constipation

L’oxyde de magnésium agit comme un laxatif et un émollient fécal (!!) et est une formulation de magnésium populaire pour la constipation. Cela dit, c’est recommandé à ne pas le prendre en fin de journée avec l’estomac vide (parce que tu veilleras toute la nuit avec ces conneries !!!). Puisque cette forme de magnésium vous affectera de 30 minutes à quelques heures, il est préférable de le prendre lorsque vous avez un accès direct et ininterrompu à la salle de bain. Si vous prenez une dose élevée de magnésium pour traiter la constipation, les chercheurs suggérer en le divisant en deux à trois doses tout au long de la journée.

Si vous prenez du magnésium pour les migraines

Un 2020 étude a découvert que prendre du magnésium chaque matin peut aider à soulager ces maux de tête débilitants, et le plus important est de le prendre régulièrement. Alors trouvez un horaire auquel vous pouvez vous tenir et vous serez en or !

Le meilleur moment peut également dépendre du fait que vous preniez d’autres suppléments ou médicaments, explique Mitzi de Maa, RD, LDN, diététiste à Votre nutrition latine. « Soyez conscient des interactions possibles avec des médicaments comme les antibiotiques ou les diurétiques », dit-elle. « Vérifiez toujours auprès de votre médecin quand prendre du magnésium pour votre sécurité. »

La prise de magnésium aide-t-elle à lutter contre l’anxiété et la dépression ?

Selon un 2020 étude dans Nutriments, le magnésium peut également aider à lutter contre l’anxiété et la dépression, probablement grâce à ses bienfaits sur la santé du sommeil et à son rôle dans la régulation de la réponse du corps au stress. De plus, la dépression a été associée à des niveaux de magnésium plus faibles, et une supplémentation en magnésium a été montré pour améliorer les symptômes dépressifs. Cependant, il n’existe aucun essai contrôlé randomisé à grande échelle (la référence en matière de recherche) évaluant ce lien.explique le Dr Beyer.

« Nous ne comprenons pas le mécanisme exact utilisé par le magnésium pour améliorer la dépression et l’anxiété, mais nous savons que dans le cerveau, le magnésium est nécessaire à de nombreux neurotransmetteurs impliqués dans la régulation de l’humeur. C’est également un élément essentiel de notre système de réponse au stress », » dit le Dr Beyer. Cela dit, le magnésium ne doit pas être utilisé comme traitement de première intention pour la santé mentale, souligne le Dr Beyer, mais cela peut être un complément utile à la psychothérapie, aux médicaments et aux modifications du mode de vie.

Si vous souhaitez ajouter un supplément de magnésium à votre routine actuelle de médicaments pour la santé mentale, le Dr Beyer recommande généralement 200 à 300 mg par jour, mais il est toujours préférable d’en parler avec votre médecin avant de commencer un nouveau supplément.

Je t’ai eu. Alors, quelle quantité de magnésium dois-je prendre ?

M.la plupart des femmes en bonne santé ont besoin d’un recommandé 310 à 360 mg de magnésium par jour (cela peut différer selon l’âge et si quelqu’un allaite ou non, JFYI !). Mais il existe des cas spécifiques où ce nombre peut changer en fonction, encore une fois, de la raison spécifique pour laquelle vous utilisez le supplément. Oh, et gardez à l’esprit que ce sont des recommandations pour votre total apport en magnésium – provenant à la fois des aliments et des suppléments combinés. Vous ne devriez pas prendre plus de 350 mg par jour de supplément de magnésium, selon le NIH.

Dormir

Une recherche 2021 revoir dans la revue Médecine et thérapies complémentaires BMC n’a trouvé pas suffisamment de preuves pour recommander le magnésium comme intervention efficace contre l’insomnie, mais si vous souhaitez quand même essayer le magnésium pour dormir, Tambe recommande le glycinate de magnésium.

Constipation

Prise 250 à 1 000 mg d’oxyde de magnésium peuvent être les plus efficaces contre la constipationsur la base des conclusions d’un Etude 2021 dans Nutriments. De Maa dit que vous pouvez également utiliser le citrate de magnésium comme traitement à court terme contre la constipation.

Migraine

La Fondation américaine contre la migraine (AMF) suggère prendre 400 à 600 mg d’oxyde de magnésium car on pense que ce mélange aide à réduire la douleur et à empêcher le rétrécissement des vaisseaux sanguins du cerveau (c’est-à-dire la raison scientifique qui provoque les migraines chez certaines personnes). La prise régulière d’oxyde de magnésium pourrait même aider à prévenir ces satanées migraines liées au syndrome prémenstruel, selon l’AMF.

Santé mentale

Un 2022 étude dans la revue Nutriments ont découvert que 250 à 500 mg de magnésium aident à améliorer les symptômes dépressifs. De Maa dit que le glycinate ou le taurate de magnésium sont les formes les plus courantes pour aider à la gestion de la dépression.

Consultez toujours votre médecin personnel, votre diététiste ou tout autre professionnel de la santé avant de prendre un nouveau médicament ou un nouveau supplément.

