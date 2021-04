Quand prendre le deuxième vaccin Covid-19 si mon test est positif après la première dose? Docteur explique

Comme le processus de vaccination s’ouvre à tous les adultes à partir du 1er mai, il est essentiel de garder quelques points à l’esprit avant de l’opter. Idéalement, les deux doses de Covaxin doivent être prises à quatre semaines d’intervalle, et dans le cas de Covishield, les doses doivent être prises à un intervalle de 6 à 8 semaines. Cependant, pendant la période intermédiaire entre les deux doses, si quelqu’un contracte le Covid-19, il ou elle doit attendre un moment et prendre le vaccin en toute sécurité à tout moment après 2-4 semaines, après que tous les symptômes du COVID-19 ont été résolu.

Si une personne qui a récemment eu le COVID-19 veut se faire vacciner, alors idéalement, elle devrait le faire à tout moment entre un et trois mois après la résolution des symptômes, après une infection par le SRAS-.CoV-2.

Ce qu’il faut comprendre, c’est que les vaccins COVID-19 sont des vaccins modificateurs de la maladie. Covaxin et Covishield ne vous empêchent pas de contracter une infection, mais ils vous protègent et vous protègent contre toute maladie grave due au COVID-19 à l’avenir. Cependant, si vous êtes infecté après avoir pris les deux doses de l’un ou l’autre des vaccins, il n’est pas nécessaire de revacciner pour le moment. Votre vaccin restera efficace et gérera mieux vos symptômes.

Il y a aussi une chance qu’une personne avec une infection asymptomatique à Covid prenne le vaccin, mais il n’y a pas de quoi s’inquiéter. Il ne provoque aucun effet indésirable.

Une dose de vaccin est bien mesurée et bien calibrée pour produire une certaine quantité de réponse immunitaire dans le corps. Mais dans le cas d’une infection naturelle, on ne peut jamais être sûr que les anticorps produits sont suffisants pour donner une protection adéquate. On a vu que les titres d’anticorps en cas d’infection naturelle peuvent diminuer avec le temps, généralement dans les 6 à 9 mois. Alors que dans le cas des vaccins, l’immunité dure plus longtemps.

Au fur et à mesure que nous rassemblerons des données dans les jours suivants, nous en saurons plus sur la durée de l’immunité après la vaccination – également appelée mémoire immunitaire. Comme la maladie et le vaccin se sont développés contre elle – sont tous deux nouveaux – notre compréhension à leur sujet est limitée à l’heure actuelle. Une infection peut survenir. Cela peut être dû à l’ancienne souche ou à tout nouveau mutant. Mais le vaccin aidera à prévenir les maladies graves.

Le Dr Panda est chef de la division Epidémiologie et maladies transmissibles, ICMR, New Delhi.

