Sarah Sattelmeyer, directrice du projet de réussite des étudiants emprunteurs de Pew, dit que lorsque le ministère de l’Éducation a mis en œuvre des abstentions de prêt étudiant dans le passé, il y a souvent une augmentation des impayés sur les prêts étudiants lorsque les remboursements des prêts étudiants reprennent. Elle craint que les emprunteurs soient confrontés à des difficultés similaires cet automne.

«Lorsqu’ils réactiveront le commutateur, des millions d’emprunteurs réintégreront le remboursement en même temps et cela va mettre à rude épreuve et submerger le système et les gestionnaires. Et cela pourrait entraîner des résultats négatifs», dit-elle, comme des paiements manqués. et par défaut.

Sattelmeyer estime qu’environ 9 millions d’emprunteurs contacteront leurs gestionnaires lorsque les paiements reprendront et dit que la mise en place d’une période de grâce pour la reprise du remboursement aiderait à faciliter le retour des emprunteurs. Elle dit également que les emprunteurs devraient envisager de s’inscrire à un plan de remboursement basé sur le revenu, surtout si leur revenu a changé pendant la pandémie.

Scott Buchanan, directeur exécutif de la Student Loan Servicing Alliance, dit à CNBC qu’une petite chose que les emprunteurs peuvent faire pour s’assurer qu’ils sont prêts à la reprise des paiements est de vérifier si leur prêteur dispose de coordonnées à jour puisque de nombreux emprunteurs ont déménagé pendant la pandémie.

«Vous pouvez confirmer que nous avons les bonnes informations en vous connectant simplement à votre compte en ligne», dit-il. « De cette façon, vous entendrez directement de votre agent de service toutes les informations pertinentes sur le moment où vous reprendrez le remboursement. »

Ashley Boucher, directrice des communications d’entreprise de Sallie Mae, affirme que «regarder vers l’avenir» sera la clé pour les emprunteurs à l’approche de la date limite de la pause.

«Comprenez comment vos finances ont pu changer à la suite de la pandémie», dit-elle. «Changez-vous de cadre de vie? Votre travail a-t-il changé? Vos revenus ont-ils changé? Quel est votre nouveau budget?

Répondre à ces questions peut aider les emprunteurs à créer un plan personnalisé pour la reprise des remboursements de prêts étudiants fédéraux. Elle dit qu’elle connaît des emprunteurs qui ont continué à rembourser leurs prêts pendant la pause afin de rembourser le principal de leur prêt plus rapidement. Elle dit également que certains emprunteurs ont commencé à réintégrer un remboursement de prêt étudiant typique dans leur budget mensuel en versant des paiements sur un compte d’épargne chaque mois, afin qu’ils soient prêts à l’arrivée du 1er octobre.

Bien que la situation de chaque emprunteur varie, Boucher souligne que la plus grande chose que tout emprunteur peut faire à l’heure actuelle est de vérifier son solde afin qu’il dispose de toutes les informations dont il a besoin pour prendre la bonne décision à sa place.

«La clé, quel que soit le moment où vous effectuez à nouveau des paiements, est de savoir à qui vous devez, de savoir combien vous devez», dit-elle. « Et sachez comment tout va s’intégrer dans ce nouveau budget que vous pourriez avoir pour vous-même. »

Ne manquez pas: