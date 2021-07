Quand pouvons-nous arrêter de porter des masques faciaux ?

Les masques FACE sont obligatoires dans les magasins, les pubs et dans les transports publics depuis une année entière en vertu des mesures strictes de Covid-19.

Mais plus tard dans la journée, Boris Johnson fera une annonce, et il devrait dire à la nation que la distanciation sociale, le travail à domicile et les masques obligatoires seront supprimés le «Jour de la liberté».

Quand cesserons-nous de porter des couvre-visages ?

Toutes les mesures légales de Covid doivent prendre fin le 19 juillet – les masques faciaux et les mandats de distanciation sociale étant supprimés et les événements de masse autorisés.

Il est probable que les masques seront jetés dans les magasins et les pubs, mais pourront être conservés ailleurs.

Des sources au sein du puissant comité des ministres, de hauts responsables affirment que les scientifiques du gouvernement sont actuellement d’accord avec le mouvement vers la liberté alors que les taux de virus ont chuté alors que les jabs montent en flèche.

Mais les masques dans les trains et les bus restent une option – mais peut-être sans les lourdes amendes pour faire appliquer la mesure.

Un initié de Whitehall a déclaré: «La réflexion actuelle indique une distanciation sociale et le port du masque uniquement dans un nombre très limité de paramètres comme les trains et le métro.

« Évidemment, tout dépend de l’approbation finale, mais les données semblent bonnes et la volonté politique est là pour un bon décollage. »

Pourquoi devons-nous porter des couvre-visages?

Covid-19 se propage par des gouttelettes qui sont libérées lorsqu’une personne tousse, éternue, rit, crie ou même parle.

Les couvre-visages doivent être portés pour protéger les autres personnes du coronavirus plutôt que le porteur.

Ils doivent couvrir votre nez et votre bouche – les deux principales sources confirmées de transmission.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) affirme que l’utilisation de masques faciaux dans les lieux publics peut réduire la propagation de l’infection dans la communauté lorsqu’ils sont portés par des personnes qui pourraient ne pas se rendre compte qu’elles sont infectées par le virus.

Quand dois-je porter un couvre-visage ?

Le port du couvre-visage est obligatoire dans les transports publics au Royaume-Uni depuis le 15 juin 2020.

Leur utilisation est également obligatoire dans les gares, les aéroports, les ports et les gares routières et routières.

Le port d’un masque facial dans les magasins est devenu obligatoire le 24 juillet 2020, et ils doivent désormais également être portés lorsqu’ils ne sont pas assis, en mangeant ou en buvant dans les lieux d’accueil tels que les pubs, les restaurants et les cafés.

Les couvre-visages sont également obligatoires en Angleterre et en Écosse dans des lieux tels que les banques, les lieux de culte et les bibliothèques.

Ils doivent également être portés lors de la visite d’attractions comme les musées, les galeries, les aquariums et les parcs à thème.

Mais les élèves et les enseignants n’ont plus à les porter dans les salles de classe ou les espaces communs.

En règle générale, le conseil est de porter un masque facial lorsqu’il est difficile de se distancier socialement et lorsque vous entrez en contact avec des personnes que vous ne rencontrez pas normalement.

Matt Hancock a suggéré que certaines personnes pourraient choisir de continuer à porter des masques après la levée des restrictions.

Quelles sont les amendes si vous ne portez pas de couvre-visage?

La police peut prendre des mesures si le public ne respecte pas les règles du masque facial sans une exemption valide.

Cops and Transport for London peut infliger des amendes de 200 £ (réduites à 100 £ si payées dans les 14 jours) pour la première infraction.

Les récidivistes verront leurs amendes doublées à chaque infraction – jusqu’à une peine maximale de 6 400 £.

Les opérateurs de transport peuvent également refuser l’accès aux services si un passager ne porte pas de masque.

Les enfants de moins de 11 ans et les personnes souffrant de problèmes respiratoires, de troubles mentaux et/ou de handicaps physiques sont dispensés de porter des masques.

Le port d’une carte ou d’un badge d’exemption est un choix personnel et n’est pas requis par la loi.