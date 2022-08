Quand pourrions-nous connaître les résultats des primaires d’aujourd’hui

Les résultats des élections de mardi sont parmi les plus attendus de la saison de mi-mandat, avec deux États du champ de bataille parmi les cinq qui organisent des concours primaires majeurs, une vague de négationnistes soutenus par Trump cherchant les nominations de leur parti et le premier vote post-Roe sur l’avortement. au Kansas.

Alors versez une tasse de café si vous en avez besoin – cela pourrait prendre du retard.

En Arizona et dans l’État de Washington, les premiers résultats ne seront pas publiés avant au moins 23 h, heure de l’Est (20 h dans ces États). Les deux ont des concours qui valent la peine d’être suivis: l’ancien président Donald J. Trump a approuvé plusieurs négationnistes électoraux à la recherche de hautes fonctions en Arizona, et à Washington, il a soutenu les républicains qui se présentent pour renverser deux membres de la Chambre, Jaime Herrera Beutler et Dan Newhouse, qui ont voté en faveur de sa destitution.

Une grande partie de l’Arizona n’observe pas l’heure d’été, ce qui la place à trois heures de retard sur les horloges de la côte Est. Une loi de l’Arizona visant à empêcher les électeurs toujours en ligne dans les bureaux de vote lors de leur fermeture d’être influencés par les premiers résultats repoussera encore plus loin la publication des totaux des votes. Légalement, le premier lot de résultats non officiels ne peut être publié qu’une heure après la clôture des derniers bureaux de vote à 22 heures, heure de l’Est. (Les bureaux de vote sur la réserve Navajo, qui observe l’heure d’été, fermeront une heure plus tôt, à 21 h, heure de l’Est.)