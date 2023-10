Quand pourraient avoir lieu les prochaines élections générales ? Les facteurs que Rishi Sunak prendra en compte | Actualités politiques

Alors que les travaillistes envisagent un retour au pouvoir 13 ans après leur dernier mandat, les spéculations se multiplient sur la date des prochaines élections générales.

Sir Keir Starmer – qui vise deux mandats pour « reconstruire la Grande-Bretagne » – a révélé lors de la conférence annuelle de son parti à Liverpool qu’il se prépare pour un concours dès mai.

Mais Rishi Sunak, qui a passé les dernières semaines à tenter de rétablir son poste de Premier ministre chancelant avec des annonces majeures sur le HS2 et le zéro net, a a insisté sur le fait qu’une élection générale n’est « pas quelque chose que le pays veut » à ce moment là.

Les élections générales britanniques ne doivent pas avoir lieu à plus de cinq ans d’intervalle, la durée maximale d’un parlement étant de cinq ans à compter du jour de sa première réunion.

Le parlement actuel s’est réuni pour la première fois le 17 décembre 2019 et sera automatiquement dissous le 17 décembre 2024, le jour du scrutin devant avoir lieu 25 jours plus tard (sans compter les jours fériés ni les week-ends).

Cela signifie que les prochaines élections auront lieu au plus tard fin janvier 2025.

Cependant, le Premier ministre pourrait choisir d’y aller plus tôt et il en convoquera probablement une s’il y voit un avantage à le faire.

Mais est-ce que ce sera le printemps, l’automne ou pourrait-il tenir jusqu’au bout ?

« Je suis absolument clair que ce sera et devrait être l’automne », a déclaré à Sky News Lord Robert Hayward, son homologue conservateur et sondeur.

« Le plus gros frein pour le parti conservateur, ce sont les événements de 2022, donc ce qu’ils doivent faire, c’est s’en éloigner autant que possible.

« Coïncidant avec cela, les évaluations financières indiquent que la situation sera meilleure à l’automne 2024 à l’échelle mondiale. Si l’Amérique réduit ses taux d’intérêt, il est probable que l’Europe et la Grande-Bretagne suivront, donc des élections à l’automne 2024 sont économiquement plus attractives. »

Lord Hayward a ajouté que M. Sunak « a également besoin de plus de temps » pour établir son style de leadership et prouver qu’il est capable de gérer le pays, après avoir promis d’apporter la stabilité alors qu’il a misé son mandat de Premier ministre sur cinq engagements clés liés à l’économie, à l’immigration et au NHS.

L’analyste électoral de Sky, le professeur Michael Thrasher, arrive à une conclusion similaire.

Le Premier ministre « pourrait copier la stratégie attentiste de Thatcher »

« Les conservateurs sont à la traîne des travaillistes de 18 points dernier sondage, un swing suffisant pour donner à Starmer une bonne majorité aux prochaines élections. Une série de défaites record aux élections partielles de ce Parlement confirme la situation difficile des conservateurs. Réduire le déficit et restaurer la confiance des électeurs va prendre du temps. »

Le professeur Thrasher affirme que si les élections locales de mai de l’année prochaine pourraient voir les conservateurs perdre des sièges et des conseils, les élections municipales de Londres pourraient connaître une dynamique différente, surtout chez les automobilistesavec Sunak revenant sur son agenda vert.

« Sunak pourrait copier la stratégie attentiste de Margaret Thatcher. Les résultats des élections locales de mai 1983 et 1987 ont été favorables et elle s’est présentée aux élections générales un mois plus tard.

« Mais l’avance du parti travailliste sur les conservateurs est si grande que cette option pourrait ne pas être disponible. Cela suggère qu’un scrutin à l’automne 2024, fin septembre/début octobre, est favori.

« De meilleurs indicateurs économiques, une possible réduction des traversées illégales de la Manche et des perspectives mondiales favorables aux opérateurs historiques pourraient être le meilleur que les conservateurs puissent espérer. »

Ces sombres bilans constituent un revirement remarquable pour un parti qui, il y a à peine quatre ans, a remporté une majorité écrasante de 80 sièges sous Boris Johnson.

Mais les scandales qui ont conduit à sa chute et le chaos économique déclenché par le mini-budget de Liz Truss – le tout sur fond de listes d’attente croissantes du NHS et de crise du coût de la vie – expliquent pourquoi certains stratèges croient à une défaite des conservateurs lors de la prochaine assemblée générale. les élections sont presque inévitables.



« Aucune bonne raison d’y aller tôt »

Ou, comme l’a dit le professeur Sir John Curtice, expert en sondages : « Franchement, ils se dirigent vers la crucifixion ».

Il estime que les conservateurs sont confrontés à un désastre électoral d’une ampleur comparable à celui de 1997, lorsqu’après 18 ans au pouvoir, le parti dirigé par Sir John Major avait été battu par Sir Tony Blair, du parti travailliste.

Il a déclaré à Sky News : « Pour le moment, il n’y a aucune bonne raison pour eux de faire autre chose que de jouer longtemps.

« Ils ont 17 points de retard dans les sondages, ils n’ont fait aucun progrès perceptible au cours des 12 derniers mois.

« Ils voudront plus de temps pour réaliser des progrès économiques et réduire les listes d’attente du NHS. »

Il a déclaré que, malgré les bruits des conservateurs sur l’immigration, l’économie « est la question la plus importante pour les électeurs », suivie par le NHS.

Il a ajouté : « D’un point de vue personnel, si vous êtes Premier ministre et qu’il y a de fortes chances que vous ne le soyez plus jamais, vous voudrez maximiser votre mandat. »

Mais alors que le consensus existe depuis longtemps sur le fait qu’une élection à l’automne serait le pari le plus sûr pour M. Sunak, des rapports récents suggèrent que l’idée d’un scrutin de printemps gagne du terrain.

Certains députés conservateurs ont admis qu’ils se dirigeaient vers l’opposition – et estiment qu’un vote plus tôt pourrait minimiser les pertes.

C’est le point de vue de Lord Daniel Finkelstein, ancien conseiller de Sir John Major, qui a averti qu’il y avait un coût à conserver le pouvoir.

Les élections de printemps « pourraient minimiser les pertes des conservateurs »

« Quand je repense aux élections de 1997, je pense qu’une chose que nous aurions pu faire pour atténuer l’ampleur de notre défaite, c’était d’y aller un peu plus tôt », a-t-il déclaré à Sky News.

Lord Finkelstein a déclaré que même s’il pouvait « comprendre la tentation » de M. Sunak d’attendre la fin dans l’espoir de changer les choses, cette « occasion fortuite » pourrait ne pas se produire et les choses pourraient même empirer.

Il a souligné les résultats potentiellement décevants des élections locales de mai 2024 et le fait que les traversées de la Manche devraient augmenter au cours de l’été, tandis que la crise des prêts hypothécaires pourrait s’aggraver à mesure que de plus en plus de personnes sont confrontées à la fin de leurs taux fixes actuels.

Cela serait préjudiciable à l’approche d’élections où les partis d’opposition plaideraient en faveur du changement, et le meilleur pari des conservateurs est d’affirmer que « le pays est sur la bonne voie et nous sommes en train de renverser la situation ».

Il a déclaré : « Il est très difficile pour n’importe quel Premier ministre de convoquer des élections qu’il risque fort de perdre. Même si la tentation de les poursuivre sera forte, les reporter rendra les choses plus difficiles si d’autres problèmes surviennent.

« Le moment des élections ne déterminera pas le résultat. Ce sera le fait que Boris Johnson et Liz Truss ont laissé tomber le pays et il sera très difficile de renverser la situation.

« Je lui dirais de choisir le moment où l’économie est la plus forte, d’être réaliste et de s’en tenir à l’idée d’être dans l’opposition plutôt que de gagner. »

« Les rumeurs sur les élections de printemps maintiennent les travaillistes sur leurs gardes »

Malgré des sondages défavorables, M. Sunak est resté confiant quant à ses chances de remporter les prochaines élections.

Le Premier ministre a profité de la conférence du parti conservateur à Manchester le mois dernier pour tenter de renverser la situation avec une série d’engagements politiques à long terme, notamment la décision controversée de supprimer la partie nord du HS2.

Il a rejeté les accusations selon lesquelles il serait un « homme sans mandat », ayant perdu l’élection à la direction des conservateurs face à Mme Truss l’été dernier avant d’être choisi par certains de ses collègues pour la remplacer une fois qu’elle a été évincée.

Comme l’explique notre rédactrice politique Beth Rigbyson équipe envisage un chemin étroit vers la victoire sur la reprise économique, accompagné du message « nous sommes de retour sur la bonne voie, ne risquez pas les travaillistes ».

Les travaillistes, pour leur part, ont insisté sur le fait qu’ils ne faisaient pas preuve de complaisance malgré leur avance significative dans les sondages.

Ils se préparent depuis un certain temps déjà à former un gouvernement et ont pris en compte la possibilité d’élections au printemps.

« Notre travail consiste à être prêt chaque fois que cela arrive, et nous le serons », a déclaré une source travailliste.

Sir John Curtice n’est pas convaincu par l’argument en faveur d’élections de printemps, affirmant qu’il estime que les fuites suggérant que c’est une possibilité sont destinées à « maintenir l’opposition sur ses gardes… créant de l’incertitude autour des plans de campagne et des annonces politiques ».

« Si l’avance du parti travailliste est réduite de moitié à huit ou neuf points, alors il pourrait y avoir un argument pour dire ‘partons plus tôt, nous pourrions perdre mais nous garderons quelques sièges, il pourrait même y avoir la possibilité d’un parlement sans majorité’. Mais le Les conservateurs sont au plus bas », a-t-il déclaré.

Cependant, il reconnaît que conserver le pouvoir trop longtemps est aussi un pari.

« Il existe un risque que l’économie se détériore encore d’ici novembre », a-t-il déclaré. « Je pense qu’octobre est la durée la plus longue dont ils disposeront avant de devoir admettre que le jeu est terminé. »