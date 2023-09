Quand porter des masques alors que les cas augmentent, de nouvelles variantes apparaissent aux États-Unis

Une légère hausse des cas de Covid et hospitalisations aux États-Unis et l’émergence de nouvelles variantes du virus soulèvent la question de savoir si les Américains devraient commencer à se masquer encore.

Une chose est sûre : les personnes infectées par le Covid devraient porter des masques autour des autres pour empêcher la propagation du virus.

Pour ceux qui ne sont pas infectés, la décision de porter un masque dépend de plusieurs éléments. Cela inclut votre niveau de risque personnel, les taux de Covid dans votre région et les personnes avec qui vous pourriez entrer en contact, ont déclaré des experts en santé publique.

Avant tout, les gens de risque élevé En cas de maladie grave ou de décès dû au Covid, il faudrait envisager de porter des masques dans les espaces publics et bondés, en particulier dans les zones mal ventilées.

Cela s’applique aux personnes âgées et aux personnes atteintes de diabète, de cancer, du VIH, d’antécédents de maladie cardiaque, d’accident vasculaire cérébral ou d’autres maladies immunodéprimées, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

« Chaque fois que nous constatons une augmentation des cas, nous devrions commencer par dire aux populations très vulnérables qu’elles doivent s’y préparer et être un peu plus conscientes des choses qu’elles peuvent faire pour se protéger. Et je pense que le port du masque en fait partie. « , a déclaré à CNBC Andrew Pekosz, professeur à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

En effet, les infections à Covid chez les personnes de 65 ans et plus et d’autres groupes à haut risque sont à l’origine de l’augmentation du nombre de cas. hospitalisations et décès en ce moment, selon Pekosz.

Le CDC a déclaré que les nouvelles hospitalisations hebdomadaires liées à Covid aux États-Unis ont bondi de près de 19 % la semaine dernière, une sixième semaine consécutive d’admissions en hausse. De nouvelles variantes de Covid, comme la désormais dominante EG.5, ou « Eris », et une poignée de souches XBB ont alimenté cette hausse. Toutes ces souches sont des descendantes de la variante omicron.

Nouveaux clichés Covid de Pfizer , Moderne et Novavax devraient être déployés à la mi-septembre et offriront probablement une protection solide contre ces variantes. Mais d’ici là, les experts affirment que le port du masque est un outil important que les gens peuvent utiliser pour se protéger alors que Covid commence à se propager à un niveau plus élevé à l’échelle nationale.

Cela s’applique également aux Américains présentant des niveaux de risque normaux, qui devraient également envisager de porter un masque en fonction de l’endroit où ils se trouvent ou des personnes avec lesquelles ils entrent en contact.

« Si nous avons appris quelque chose de la pandémie, c’est que le masquage protège de la transmission », a déclaré le Dr Francesca Torriani, professeur de médecine clinique à l’Université de Californie à San Diego.

Et la mise en œuvre de mandats de masques au niveau des établissements dans certains établissements de soins de santé et entreprises peut « réellement réduire le risque de se heurter à de grandes épidémies », selon Pavitra Roychoudhury, professeur de médecine de laboratoire à la faculté de médecine de l’Université de Washington.

Cependant, on ne sait pas combien d’Américains choisiront de se masquer.

De nombreuses personnes ne semblent pas suffisamment préoccupées par la récente augmentation des cas pour modifier leur comportement : Covid figurait en bas de la liste des principales menaces pour la santé publique selon les personnes interrogées. sondage publié le mois dernier par Axios et Ipsos.

Le pourcentage de personnes portant un masque de temps en temps ou en permanence est tombé à 15 %, ajoute le sondage.