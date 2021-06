Quand Pooja Banerjee a dû courir avec un lehenga de mariage de 25 kg | Nouvelles des gens

Mumbai : l’actrice Pooja Banerjee, qui joue Rhea dans « Kumkum Bhagya », révèle comment elle a dû courir avec un lehenga pesant 25 kilos pour une séquence à venir dans la série.

Dans la scène, Rhea est habillée en mariée pour son mariage avec Ranbir. Alors que Pooja se souvient que s’habiller dans le costume lourd n’était pas difficile, courir dans le lehenga l’était certainement!

« Pour la séquence du mariage, j’ai dû m’habiller en mariée. Alors que j’étais excitée à l’idée de porter le lehenga rouge de créateur, entrer dans la robe et courir était vraiment difficile. Pour être honnête, la tenue était vraiment très lourde, elle pesait près de 25 kg. En plus, il y avait les bijoux de mariage. En fait, il m’a également fallu près de 2 à 3 heures par jour pour entrer et sortir du look », a-t-elle déclaré.

« Monter et descendre les escaliers pour aller au plateau de ‘Kumkum Bhagya’, puis devoir courir pendant plusieurs séquences était une tâche, mais je voulais que cela ait l’air réel et par conséquent, j’ai fait de mon mieux. Je ressens tout mon travail acharné en valait la peine et je dois dire que je me sentais merveilleuse et jolie dans la tenue de mariée. Toute la séquence du mariage était fantastique à tourner », se souvient Pooja d’avoir tourné pour l’émission télévisée Zee.