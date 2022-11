Quand petites villes démunies riment avec eau du robinet dangereuse

KEYSTONE, W.Va. (AP) – Le cœur de Donna Dickerson se serrait chaque fois qu’elle se réveillait, ouvrait le robinet de sa maison mobile et entendait les tuyaux gargouiller.

Parfois, cela se produisait un jour où sa mère, âgée de 86 ans et atteinte de démence, avait un rendez-vous chez le médecin et avait besoin de se laver. Parfois, c’était à Thanksgiving ou à Noël, lorsque la famille était venue s’installer.

“C’était écœurant, littéralement un mal de tête et ça a tout perturbé”, a-t-elle déclaré. “Sortie de nulle part, l’eau aurait disparu et nous n’aurions aucune idée de quand elle reviendrait.”

Il est déjà assez difficile de s’occuper d’une personne atteinte de démence. Prendre soin d’une personne atteinte de démence sans eau potable amène le stress à un autre niveau.

Alors que les défaillances des systèmes d’eau des grandes villes attirent l’attention, ce sont les petites communautés comme Keystone, en Virginie-Occidentale, qui sont le plus souvent laissées sans protection par des fournisseurs d’eau démunis et non entretenus. Les petits fournisseurs d’eau accumulent environ deux fois plus de violations de la santé que les grandes villes en moyenne, selon une analyse de milliers de dossiers au cours des trois dernières années par l’Associated Press. Au cours de cette période, les petits fournisseurs d’eau ont enfreint les normes sanitaires de la loi sur la salubrité de l’eau potable près de 9 000 fois. Ils étaient aussi souvent les plus mauvais élèves. La loi fédérale permet aux autorités d’imposer des changements aux services d’eau, mais elles le font rarement, même pour les pires contrevenants.

“Nous parlons de choses que nous connaissons depuis un siècle dans le domaine de l’eau potable, que nous attendons dans ce pays que tout le monde en ait les moyens”, a déclaré Chad Seidel, président d’une société de conseil en eau.

Les pires fournisseurs d’eau peuvent avoir des problèmes si graves que les résidents se font dire qu’ils ne peuvent pas boire l’eau. Pendant dix années solides, Dickerson et 175 voisins de la petite communauté majoritairement noire de Keystone ont dû faire bouillir toute leur eau. Cette durée est presque inconnue – de tels avertissements ne durent généralement que quelques jours. L’exigence a ajouté les coûts de gaz et d’électricité en plus de la facture d’eau. De plus, les résidents perdraient de l’eau pendant des jours, voire des semaines, sans avertissement.

Une compagnie charbonnière avait construit le système d’origine, mais est partie depuis, ne laissant personne aux commandes.

Lorsque l’eau de Dickerson s’épuisait, elle conduisait les routes de montagne sinueuses du comté mourant jusqu’à la banque alimentaire ou achetait de l’eau à Dollar General, l’un des seuls magasins de la région. Elle rapportait des conteneurs à la maison et chauffait des casseroles sur la cuisinière pour remplir la baignoire, afin que sa mère puisse se baigner. Elle a stocké de l’eau dans des récipients dans les deux salles de bain de sa maison mobile pour tirer la chasse d’eau. La vaisselle et le linge s’accumuleraient.

Il y avait le coût du gaz, le coût des cruches d’eau de 5 gallons, le coût du lavage des vêtements à la laverie automatique. Il y avait aussi un coût émotionnel.

“Ça vous épuise”, dit-elle. “Vous devez apprendre à survivre.”

Lorsque le président Gerald Ford a signé la loi historique sur la sécurité de l’eau potable en 1974, il a déclaré que “rien n’est plus essentiel à la vie de chaque Américain” que de l’eau propre à boire, mentionnant également l’air pur et la nourriture pure. La loi protégeait les Américains contre 22 contaminants, dont l’arsenic. Près d’un demi-siècle plus tard, l’évolution de la science a élargi la couverture à plus de 90 substances et renforcé les normes en cours de route.

Le miracle, c’est que la plupart des systèmes d’eau suivent le rythme – 94 % sont conformes aux normes sanitaires.

Mais Dickerson vit dans l’un des endroits qui ne l’ont pas fait, a découvert l’AP, qui lutte et échoue à plusieurs reprises.

Après des années de problèmes, Keystone a finalement été raccordé à un nouveau système d’eau en décembre dernier, McDowell Public Service District, qui se concentre sur la modernisation des systèmes dans les communautés de charbon. Les conduites d’eau détériorées ont été remplacées et une organisation à but non lucratif appelée DigDeep a aidé à payer pour connecter les maisons à la nouvelle infrastructure.

Lorsqu’un service d’eau ne traite pas l’eau correctement ou présente des niveaux élevés de contaminant, les États sont censés appliquer la loi. Ils donnent généralement aux communautés le temps de résoudre les problèmes, et souvent ils le font. Mais s’il y a intransigeance ou retard, l’État peut escalader et imposer des amendes. Dans de nombreuses villes, cela ne va pas bien.

« Leur donner une pénalité ne vous mènera nulle part. Cela ne fera qu’empirer la situation dans la plupart des cas », a déclaré Heather Himmelberger, directrice du Southwest Environmental Finance Center de l’Université du Nouveau-Mexique. Les villes ne peuvent pas se permettre le travail.

Environ 3% de tous les systèmes analysés par l’AP ont atterri sur la liste des priorités d’application de l’EPA l’année dernière. Pire encore, les 450 services publics sont restés sur la liste pendant au moins cinq des 10 dernières années. Quatre millions d’Américains comptent sur ces systèmes.

Les régulateurs interviennent rarement pour forcer le changement.

“La plupart du temps, ce que les régulateurs ont, c’est un attrait moral et ils remueront le doigt”, a déclaré Manny Teodoro, professeur à l’Université du Wisconsin qui se concentre sur les politiques publiques et l’eau.

L’EPA affirme que la grande majorité des systèmes fournissent de l’eau potable et pour ceux qui luttent, l’agence a augmenté l’assistance technique, les inspections et l’application. Ces efforts ont réduit le nombre de systèmes commettant systématiquement des violations de la santé, selon Carol King, avocate au Bureau de l’application et de l’assurance de la conformité de l’EPA.

Teodoro a déclaré qu’à l’origine, les systèmes d’approvisionnement en eau ont vu le jour lorsque les communautés l’ont fait, donnant lieu à un secteur de l’eau potable fragmenté dominé par de petits fournisseurs. Les districts scolaires en Amérique se sont formés de la même manière, mais ont traversé une période de consolidation. Cela s’est produit beaucoup moins avec les systèmes d’approvisionnement en eau communautaires.

Selon une enquête, la principale préoccupation du secteur est le financement des infrastructures.

Josiah Cox a une vision particulière des villes qui se retrouvent dans les pires ennuis. Il a passé des années à travailler sur les problèmes d’eau et a remarqué que de nombreux propriétaires de petits services publics ne parvenaient pas à économiser de l’argent pour l’entretien ou avaient des difficultés lorsque des membres du personnel expérimentés partaient.

Il a donc lancé une entreprise, Central States Water Resources, rachetant les services publics problématiques, effectuant des mises à niveau et facturant les clients pour les coûts au fil du temps.

Terre Du Lac, Missouri en était un. C’est une communauté privée de 5 200 acres d’environ 1 200 maisons nichée autour de 16 lacs. Il annonce une atmosphère détendue à une heure au sud de Saint-Louis où les gens viennent faire du golf ou du ski nautique.

Mais la rouille recouvrait le château d’eau. Le puits d’eau potable de la communauté retirait des matières radioactives d’origine naturelle pouvant causer le cancer.

Il en a vu beaucoup : des excréments d’oiseaux dans l’eau potable et un endroit qui traitait son eau avec des pastilles de chlore destinées aux piscines.

“Vous commencez ce que nous appelons la spirale de la mort de ces services publics” où ils n’ont pas les ressources pour payer ce que les régulateurs exigent, a déclaré Cox.

Michael Tilley, qui a été critiqué par les régulateurs pour la façon dont il exploitait le système de Terre Du Lac avant que Cox ne prenne le relais, a passé la majeure partie de sa vie dans la communauté et connaît de nombreux résidents. Il a dit qu’il se sentait responsable de bien les servir, mais qu’il rencontrait à plusieurs reprises des obstacles pour trouver des subventions.

“Je pense que si j’avais un quelconque titre de gloire, c’était simplement en maintenant les taux bas et en essayant de faire fonctionner cette chose avec un minimum de moyens”, a-t-il déclaré. “Je regarde souvent en arrière et c’était mon problème.”

Le recrutement de professionnels pour gérer les petits réseaux d’eau est également un problème majeur. La main-d’œuvre masculine, majoritairement blanche, vieillit, selon des enquêtes.

Plus tôt dans sa carrière, Tim Wilson, un gestionnaire de projet d’eau, a passé du temps à diriger l’usine de traitement de Wahpeton, Iowa, une communauté d’un peu plus de 400 habitants qui s’agrandit lorsque les vacanciers se précipitent pendant l’été.

Les petites communautés rurales ont du mal à recruter des opérateurs certifiés, a-t-il déclaré. Ensuite, une fois formés, ils peuvent être attirés par de meilleurs salaires et avantages ailleurs.

Les exigences du travail peuvent également être écrasantes. À Wahpeton, Wilson était le seul employé responsable de la station d’épuration. Il a également été conducteur de chasse-neige et expert en zonage lors des réunions du gouvernement local. Sa plus grande réussite, dit-il, a été de convaincre les responsables d’engager une autre personne pour l’aider. Cela a pris six ans.

À près de 1 000 miles au sud de Ferriday, en Louisiane, le personnel est un problème, mais l’eau a laissé tomber les gens de toutes les manières principales.

Vous savez que votre eau est en difficulté lorsqu’elle est distribuée par la Garde nationale. C’est là que les habitants de Ferriday ont emmené leurs bouteilles et leurs seaux pendant quatre mois en 1999.

“Je n’ai pas bu d’eau depuis”, a déclaré Jameel Green, 42 ans, qui a vécu en ville la majeure partie de sa vie. Il s’assure maintenant que ses deux filles, âgées de 16 et 8 ans, ne boivent pas non plus l’eau de Ferriday, même si cela coûte 60 $ par mois.

Il a brandi un tuyau d’arrosage recouvert d’une pellicule blanche provenant de l’eau.

Ça n’a pas toujours été comme ça. Dans les années 1950 et 1960, Ferriday avait une scène musicale dynamique – Jerry Lee Lewis était un local et agit comme BB King. Quelque 5 200 personnes ont appelé Ferriday chez eux. Il y a environ 40% de personnes en moins maintenant et Ferriday est une communauté principalement noire. Le Delta Music Museum, qui célèbre la place de la ville dans l’histoire de la musique, est entouré de boutiques pour la plupart vides.

En 2016, la situation de l’eau devait changer. Le département américain de l’Agriculture a aidé à financer une nouvelle usine de traitement qui est entrée en service.

Mais lorsque l’entreprise qui a construit l’usine s’est retirée après l’achèvement, les personnes qui l’exploitaient n’ont reçu que peu de formation sur la façon de la faire fonctionner. Le personnel a eu du mal à trouver le bon mélange de produits chimiques, selon le révérend James Smith Sr., qui a été amené à résoudre le problème.

« C’est le gros problème. Tout le monde fait encore des essais et des erreurs », a déclaré Smith.

Les problèmes d’eau de Ferriday représentaient “un système en panne totale”, selon Sri Vedachalam, directeur de l’équité en eau et de la résilience climatique chez Environmental Consulting & Technology Inc, qui a examiné les dossiers publics.

La désinfection de l’eau à Ferriday laisse derrière elle des niveaux de substances cancérigènes trop élevés. Pour ne pas avoir résolu ses problèmes, l’État a infligé à Ferriday une amende de 455 265 $ en novembre 2021.

Smith a déclaré que l’eau est maintenant considérablement améliorée. Il est testé régulièrement et les opérateurs de l’usine travaillent sur de nouvelles méthodes de traitement.

Mais Ferriday n’a jamais répondu à l’amende et le département de la santé de la Louisiane menace de demander à un juge d’imposer un délai d’amélioration et de forcer le paiement.

Sans beaucoup plus d’argent et une intervention plus agressive dans les pires endroits, les experts disent que de nombreux Américains continueront à endurer une recherche coûteuse d’eau potable, sinon ils boiront de l’eau potentiellement dangereuse.

“À mon avis, c’est un problème désespéré”, a déclaré Teodoro.

Phillis a rapporté de Ferriday, Louisiane et St. Louis. Fassett a rapporté de Seattle.

L’Associated Press reçoit le soutien de la Walton Family Foundation pour la couverture de la politique de l’eau et de l’environnement. L’AP est seul responsable de tout le contenu. Pour toute la couverture environnementale d’AP, visitez https://apnews.com/hub/climate-and-environment

Michael Phillis, Leah Willingham et Camille Fassett, Associated Press