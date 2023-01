Quand Pelé a pris d’assaut New York

Tout en lui était fascinant, à commencer par son nom. Un journaliste brésilien m’a dit qu’à São Paulo, on appelle le football de rue “pelada”; il était un tel symbole du jeu qu’il a reçu le surnom de Pelé. (Pelé lui-même, cependant, a proposé plusieurs explications possibles pour le surnom dans son autobiographie, mais il s’agissait très probablement d’une dérivation d’un joueur nommé Bilé qu’il avait admiré dans son enfance.)

Pelé, 26 ans à l’époque, semblait assez à l’aise pour parler avec la presse internationale avant d’apparaître dans le stade le plus célèbre d’Amérique. Il a parlé de ses intérêts commerciaux lointains, sa fille de 7 mois.

Plus de 15 000 billets ont été vendus avant le match. Que verraient les gens ? Qu’est-ce que cet homme sans prétention a fait pour intéresser les Américains au football ?

Il y avait des indices. Dans son match de l’année précédente, au début de la seconde mi-temps, les fans ont couru sur le terrain. Une femme a embrassé Pelé. D’autres fans se sont battus avec certains des joueurs. C’était une scène chaotique.

Pourtant, en regardant, j’ai compris comment il était devenu connu comme le beau jeu. Et je me suis souvenu de ma première fois avec un ballon de football, au City College de New York. Comme la plupart des enfants de New York, j’avais joué au baseball, au stickball dans la rue, au basketball dans les gymnases et sur les terrains extérieurs des écoles locales.

Mais quand j’ai commencé à taper dans le ballon de football, il y avait une liberté que je n’avais même pas eue avec le baseball. Et au football, vous êtes toujours dans le match. Vous êtes toujours en mouvement. Vous ne vous arrêtez jamais – enfin, presque jamais. Le jeu continue encore et encore et vous êtes toujours dedans.

Et maintenant, toutes ces années après l’université, alors que je regardais Pelé au Yankee Stadium et que j’écoutais les fans à pleine gorge hurler en portugais – il y avait une importante population brésilienne à New York – j’ai compris pourquoi Pelé était devenu un trésor national.