Quand, où regarder Vidyut Jammwal, le thriller d’espionnage d’Anupam Kher

Avec Vidyut Jammwal, Anupam Kher et Vishal Jethwa dans les rôles principaux, le thriller d’espionnage IB 71 est sorti en salles le 12 mai. Le film, qui se déroule pendant la guerre indo-pakistanaise de 1971, raconte comment les services de renseignement indiens ont évité attaques du Pakistan et de la Chine en bloquant l’espace aérien.

Près de deux mois après sa sortie, IB 71 est prêt pour sa première numérique sur la plateforme de streaming Disney+ Hotstar. Le samedi 24 juin, le géant OTT s’est emparé de ses réseaux sociaux, a partagé l’affiche du film et a fait l’annonce en écrivant : « L’histoire inédite de la plus grande mission d’espionnage de l’Inde est là ! #IB71OnHotstar en streaming à partir du 7 juillet. »

IB 71 a été un échec commercial au box-office alors que le public a choisi la co-star de la franchise Commando de Vidyut, Adah Sharma, vedette de The Kerala Story, qui est sorti en salles une semaine plus tôt le 5 mai. Alors que le film d’Adah a collecté une collection mondiale brute de plus de Rs 300 crore au box-office, Vidyut-starrer n’a pas réussi à collecter même Rs 30 crore brut dans le monde.

IB 71 est réalisé par Sankalp Reddy, qui a remporté le National Film Award pour avoir réalisé le meilleur long métrage en telugu dans son premier film Ghazi, qui est sorti en hindi sous le nom de The Ghazi Attack en 2017. Tout comme la dernière version de Reddy, Ghazi a également été mis en scène pendant la guerre indo-pakistanaise de 1971.





Mettant également en vedette Faizan Khan, Ashwath Bhat, Dalip Tahil, Danny Sura et Suvrat Joshi dans des rôles clés, le film marque le premier film de Vidyut Jammwal en tant que producteur sous sa bannière nommée Action Hero Films. T-series et Reliance Entertainment ont également coproduit le thriller d’espionnage basé sur des événements réels.

