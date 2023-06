Quand, où regarder une émission étoilée mettant en vedette Salman Khan, Kriti Sanon, Hrithik Roshan

La 23e remise des prix de l’Académie internationale du film indien (IIFA) a été organisée à Abou Dhabi le dernier week-end de mai 2023 avec l’événement IIFA Rocks qui s’est tenu le vendredi 26 mai et la principale soirée de remise des prix le samedi 27 mai. Farah Khan et Rajkummar Rao, tandis que Vicky Kaushal et Abhishek Bachchan, ont accueilli l’événement principal.

Hrithik Roshan et Alia Bhatt ont remporté les trophées du meilleur acteur et de la meilleure actrice pour leurs brillants actes respectivement dans Vikram Vedha et Gangubai Kathiawadi, tandis que Drishyam 2 a remporté le prix du meilleur film. R Madhavan a remporté le prix du meilleur réalisateur pour son premier film Rocktry : The Nambi Effect.

Plusieurs stars ont donné leurs performances scintillantes lors de la remise des prix. Ceux-ci comprenaient Salman Khan, Kriti Sanon, Varun Dhawan, Nora Fatehi, Jacqueline Fernandez et Rakul Preet Singh, qui ont dansé sur des classiques et leurs numéros populaires pour divertir le public aux IIFA Awards.

Diverses célébrités telles que Kamal Haasan, Sara Ali Khan, AR Rahman, Anil Kapoor, Mouni Roy, Dia Mirza, Manish Malhotra, Boman Irani, Shreya Ghoshal, Sanjay Kapoor, Fardeen Khan, Pritam, Sharvari et d’autres ont également foulé le tapis vert à le gala organisé sur l’île de Yas aux Émirats arabes unis.

Quand et où regarder les IIFA Awards 2023

La cérémonie des IIFA Awards de cette année sera diffusée sur Colors et diffusée sur JioCinema le 18 juin, dimanche soir à 20 h. Le public peut regarder les performances de leurs stars préférées et les encourager tout en étant assis dans le confort de leur foyer.





La soirée de remise des prix est restée dans l’actualité après qu’une vidéo virale ait pris d’assaut Internet dans laquelle les gardes du corps de Salman Khan ont été vus poussant Vicky Kaushal alors que cette dernière tentait de rencontrer la première lors de la conférence de presse des prix à Abu Dhabi. Plus tard, les deux ont été vus en train de s’embrasser dans plusieurs autres clips.

