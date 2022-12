Quand, où regarder Samantha Ruth Prabhu starrer actioner

Mettant en vedette Samantha Ruth Prabhu dans le rôle principal, l’acteur Telugu Yashoda est sorti dans les cinémas le 11 novembre. Le film a reçu des critiques mitigées de la part des critiques et du public, mais a quand même réussi à gagner environ Rs 33 crore au box-office, ce qui est un nombre énorme. étant donné qu’il s’agit d’un film de Tollywood dirigé par une femme.

Pour ceux qui ont manqué de regarder la vedette de Samantha sur grand écran, les détails de diffusion du film sont sortis. Yashoda sera diffusé sur Amazon Prime Video India à partir du 9 décembre en cinq langues, à savoir le télougou, le malayalam, l’hindi, le kannada et le tamoul. Le géant OTT a fait l’annonce le mardi 6 décembre sur ses réseaux sociaux en partageant l’affiche du film et en écrivant “démêlez ce piège si mystérieux avec Yashoda”.

Les fans de Samantha ont inondé la section des commentaires, partageant leur enthousiasme à l’idée de regarder le film sur OTT, comme l’a écrit l’un de ses fans : “Même après avoir regardé de nombreuses fois dans les cinémas, nous ressentons l’excitation de le regarder sur Prime. J’espère que l’équipe a apporté quelques changements en ajoutant le Chanson #Babyshower entre les films. J’ai hâte de regarder l’énorme blockbuster de notre reine sur Amazon prime après 3 jours, nous le célébrerons également à la télévision”.





Le film est réalisé par le duo de cinéastes Hari Shankar et Harish Narayan qui ont déjà réalisé quatre films tamouls, à savoir Orr Eravuu, Ambuli, Aaaah et Jumbulingam. Yashoda, qui a également été doublé en tamoul, hindi, malayalam et kannada, marque également ses débuts à Tollywood aka Telugu cinema.

Outre Samantha, le réalisateur Hari-Harish met en vedette Unni Mukundan, Varalaxmi Sarathkumar, Rao Ramesh, Murali Sharma et Sampath Raj, entre autres, dans des rôles clés. Il devait auparavant sortir le 12 août avant le week-end du jour de l’indépendance et du Raksha Bandhan, mais a été reporté en raison d’un retard dans son tournage.

