Quand, où regarder Rajkummar Rao, le thriller vedette de Sanya Malhotra

Avec Rajkummar Rao dans le rôle de Vikram et Sanya Malhotra dans le rôle de Neha dans les rôles principaux, HIT: The First Case a été ouvert à des critiques mitigées et positives du public et des critiques lors de sa sortie en salles le 15 juillet. tel parce qu’il suit comment l’équipe d’intervention sur les homicides (HIT) résout son premier cas de fille disparue.

Pour ceux qui ont manqué de regarder le film dans les salles, HIT: The First Case est désormais diffusé sur Netflix India à partir du 28 août. S’adressant à ses poignées de médias sociaux, le géant OTT a partagé les détails et a écrit: “L’officier Vikram aura besoin de toute votre aide pour enquêter, car cette affaire a du punch. HIT: The First Case est maintenant en streaming!”.





Lors des promotions du film, l’acteur de Stree avait révélé comment il avait été rejeté au début de sa carrière pour des raisons étranges comme sa taille et ses sourcils. S’adressant à Bollywood Bubble, Rajkummar a expliqué diverses raisons ridiculisées pour lesquelles il a été rejeté pour des auditions à Bollywood en disant: “On m’a dit tellement de choses. Tu n’es pas assez grand, ta carrure n’est pas droite, tes sourcils ne sont pas dans un certaine forme, et des choses très bizarres. Et j’étais comme quoi, et à propos d’agir? Wo kisko chahiye.

Pour en revenir au film de 2022, HIT: The First Case est le remake officiel du thriller policier Telugu 2020 du même nom qui mettait en vedette Vishwak Sen et Ruhani Sharma. Le film hindi est dirigé par Sailesh Kolanu qui a également réalisé le film telugu original, dont la suite nommée HIT: The Second Case dirigée par Adivi Sesh est en cours de tournage.

Mettant également en vedette Dalip Tahil, Shilpa Shukla et Milind Gunaji, entre autres, le film hindi est sorti aux côtés du drame sportif biographique de Taapsee Pannu, Shabaash Mithu, basé sur la vie de l’ancien capitaine de l’équipe indienne de cricket Mithali Raj. Les deux films ont explosé au box-office.